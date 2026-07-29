台股一度再崩逾千點失守4.1K！台積電、聯發科領跌 鴻海領金控股抗空

台股29日開低111.88點、報41,491.48點，隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、日月光投控（3711）等權值股賣壓同步出籠下，大盤跌點迅速擴大至逾1,000點，摜破41,000點整數關卡；儘管鴻海（2317）、廣達（2382）、華碩（2357）、瑞昱（2379）及國泰金（2882）等力圖撐盤，仍難敵空方攻勢。盤面上，主動統一升級50（00403A）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投最為熱絡。

美股周二漲跌互見，道瓊指數勁揚537點，但半導體股再度成為重災區，費半指數重挫4.49%，美光、SK海力士ADR雙雙跌逾8%，拖累台積電ADR下跌1.7%、日月光ADR重挫7.17%、聯電（2303）ADR大跌9.01%。不過，台積電期貨盤後逆勢上漲11元，帶動台指期夜盤反彈316點，為台股跌深後增添部分支撐。

盤面上，五大權值股開盤走勢分歧。台積電開低20元、報2,260元，日月光投控開低在538元，台達電（2308）開低報1,560元；鴻海開高為240元；聯發科開平報3,315元。

類股方面，汽車、運動休閒、觀光、百貨、航運等漲幅居前，玻陶、塑膠、電子零組件、綠能環保等相對疲弱。

回顧台股28日表現，集中市場指數重挫2030.83點、收41603.36點，成交值8,110.51億元。三大法人賣超1,176.03億元，包括外資賣超874.85億元、投信買超16.12億元、自營商賣超317.30億元。

法人指出，台股跌破4.2萬點關卡，KD、RSI與MACD同步轉弱，短線仍偏弱勢整理，半年線將成重要支撐。市場聚焦FOMC決議、美國科技巨頭財報及外資期貨空單變化，待融資持續瘦身、籌碼沉澱後，盤勢才有望止穩，操作宜保留資金彈性、反彈汰弱留強。