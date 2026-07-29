費半挫4%、台指期夜盤漲316點 投顧：台股拚反彈

半導體族群賣壓持續升高，從亞洲的SK海力士、鎧俠到歐洲的艾司摩爾，28日全面下挫，主要是一連串利空，讓原已脆弱的市場情緒更加不安。分析師指出，經歷一波非同尋常暴漲後，投資人期待已高到容不下任何失望，就算只是微小變化，也可能引發大回檔。

2026-07-29 01:53