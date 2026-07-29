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費半挫4%、台指期夜盤漲316點 投顧：台股拚反彈
美股費半指數跌4.49%、台積電ADR跌1.7%，美股科技族群漲跌互見，台指期夜盤上漲316點；台股28日大跌2030.83點，為歷史第3大收盤跌點，收在41603.36點。投顧分析，台股多方防守、橫盤築底，短線力拚反彈。
市場對今年來率股市屢創新高的人工智慧（AI）熱潮疑慮加深，科技股賣壓應聲加劇，華爾街股市收盤走勢不一。道瓊工業指數上漲1.03%，標普500指數小幅上揚0.21%，那斯達克指數下挫0.22%，費城半導體指數大跌4.49%。台積電ADR跌1.7%，聯電ADR大跌9%，日月光下跌逾7%。
受中國國資背景企業開始量產特定浸潤式深紫外光（DUV）曝光機的消息衝擊，投資人擔心中國本土設備替代逐步成形，壓抑半導體設備股表現。
美股科技族群漲跌互見，Google母公司Alphabet上漲1.85%，英特爾下跌逾5.86%，記憶體大廠美光下挫8.85%，AMD、艾司摩爾分別下跌逾8%、4%，輝達（NVIDIA）小漲0.25%。
蘋果（Apple）股價在美股盤中上漲1.77%，觸及342.89美元高點，市值達到5兆360億美元，繼輝達後成為全球第二家抵達此里程碑的企業。
台股28日大跌2030.83點，為歷史第3大收盤跌點，收在41603.36點，成交值新台幣8094.82億元。三大法人合計賣超1169.39億元。其中，自營商賣超317.30億元，投信買超23.53億元，外資及陸資賣超875.62億元。
不過，台指期夜盤上漲316點收41889點，已醞釀反彈態勢。
投顧分析，台股28日重挫、成交值量縮，顯示多方防守、橫盤築底，台股短線力拚反彈，測試則觀察半年線39194點附近，以及外資賣超狀況。
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