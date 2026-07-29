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熊本強震 法人估對台積電影響小於1%

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

熊本7.1強震衝擊JASM，不過對台積電（2330）影響低於1%；分析師指出，台積電關鍵先進製程絕大多數總產能均集中在台灣，且台積電的產能和良率優於同業，因此，持續看好營運後市。

法人機構表示，台積電熊本合資JASM廠遭遇7.1級強震，儘管台積電廠區已建置完整抗震措施，但由於震度高且餘震持續，製程中及庫存晶圓仍可能出現破片，實際損失仍待確認。。台積電持有熊本JASM股權73%，主要生產12吋成熟製程晶片，以22、28nm及12、16nm為主，客戶涵蓋車用及工業控制市場，因此若停工時間拉長，受影響最大的可能是車用MCU、車用SoC、CIS影像感測器、工控晶片。

不過，JASM目前對台積電獲利貢獻仍有限。熊本1廠於2024年4月投產，2024年12月起出貨，月產能40~50K，2025年全年呈現虧損，去年第4季開始轉虧為盈，今年第1季貢獻台積電6.9億元，占台積電第1季稅後獲利5,728億元，約0.12%。

熊本第二座晶圓廠2025年動工，採用N3技術，預計2028年量產；台積電的關鍵先進製程絕大多數總產能均集中在台灣各科學園區，海外廠目前貢獻台積電的獲利仍不到5%，熊本強震對台積電影響可控。

熊本 台積電

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