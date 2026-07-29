施羅德投信看好台股中長線！法人：看好4族群逢低布局、將推出主動式ETF

受地緣政治與籌碼修正影響，台股近期波動加劇。

施羅德投信於座談會中發表最新市場展望，台股團隊認為，第三季盤勢屬於良性修正與籌碼沉澱，隨企業獲利持續上修與評價面回歸合理區間，第四季至明年初極具再創新高的動能，投資人可留意AI技術規格升級與電子原物料漲價帶來的長線契機。

第四季看好獲利上修行情

施羅德投信總經理陳思名表示，旗下施羅德台灣樂活中小基金展現亮眼績效，展現台股團隊長期深耕基本面的專業實力。

此外，施羅德投信也積極規劃擴展產品線，預計推出首檔美股基金與主動式ETF，待主管機關核准後將第一時間向市場發表。

針對總體經濟與大盤走向，施羅德投信台股投資團隊主管游秋華分析，台灣受惠於全球AI供應鏈核心地位，出口動能強勁，今年GDP成長率預估達7%至9%，遠優於全球平均。

統計顯示，自去年5月以來，市場對台股上市公司的獲利預估持續上修，今年年增率上看67%。

游秋華指出，雖然外資因台股權重超標而進行結構性調節，且近期散戶融資退場，但籌碼沉澱反而有利大盤後市。

目前台股預估明年本益比已修正至約16.4倍，接近歷史平均水準，評價相當具吸引力。

預計第三季整理後，第四季將在明年獲利展望明朗下，啟動新一輪作夢行情。

聚焦高單價與供需緊繃族群

在產業選股策略上，施羅德台灣樂活中小基金經理人柯鴻旼強調，下半年台股的核心驅動力來自於「AI技術規格升級」所帶來的單價（ASP）提升，以及「電子原物料漲價」雙重效益。

各大雲端服務供應商（CSP）對AI基建的資本支出持續增加，企業端也加速導入代理人（Agent）AI，帶動算力與硬體需求持續上修。

柯鴻旼特別看好以下幾大受惠領域：

高階銅箔基板（CCL）與PCB：M7以上高階產品需求強勁，第三季起陸續調漲價格，單價提升20%至30%。 電源供應與散熱：算力大增推動規格由48V轉向800V，電源模組單價呈數倍成長。 半導體測試：AI晶片體積大且昂貴，測試由抽檢改為全檢，帶動測試時間與設備需求成長。 電子原物料與記憶體：上游無纖布等原料供不應求，緊繃態勢可延續至2027年；記憶體族群則具備高股息殖利率優勢，提供下檔保護。

即便短期內台股震盪修正，但施羅德投信團隊對台股中長期看法維持樂觀，建議投資人可趁第三季大盤拉回整理之際，逢低布局具備技術獨占性與獲利上修空間的優質標的。