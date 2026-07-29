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台股重挫、壓力緊繃 專家籲主動降槓桿

聯合報／ 記者陳儷方朱漢崙黃彥宏／台北報導
全球晶片股跳水，台股也無法倖免，昨重挫二○三○點為史上第三慘，收四萬一六○三點。法人指出，台股修正仍未結束，可能下探四萬點整數關卡。記者林澔一／攝影
全球晶片股跳水，台股也無法倖免，昨重挫二○三○點為史上第三慘，收四萬一六○三點。法人指出，台股修正仍未結束，可能下探四萬點整數關卡。記者林澔一／攝影

台股昨重挫逾兩千點，近期自高點回檔幅度高達百分之十三點七，個股融資追繳與斷頭壓力遽增，高槓桿投資人目前處於極度緊繃狀態，困擾於收到追繳令前是否應該先自行停損，專家建議高槓桿投資人應主動降槓桿，切忌以債養債。

全球晶片股跳水，日本、南韓等主要亞股幾乎全軍覆沒，衝擊台股開低走低，終場重挫二○三○點，跌點為史上第三慘，收四萬一六○三點，成交量萎縮至八○九四億元。

台股進入修正格局，分析師指出，投資人若透過槓桿進出股市，將放大虧損效果，高槓桿者將同時面臨利息支出與帳面虧損雙重壓力，容易引發恐慌性多殺多。券商每天都會監控融資投資人的維持率，當維持率跌破百分之一五○，券商就會提醒客戶注意風險；當維持率落在百分之一四○至一五○區間，部分投資人可能因擔心遭追繳而提前停損。

一旦維持率低於百分之一三○，券商將寄發追繳通知，若投資人未在隔天開盤前補足保證金，面臨券商強制斷頭，以市價砍倉，若市場出現大量追繳與斷頭賣壓，恐引發融資多殺多效應，擴大股市跌勢。金管會昨指出，台股截至廿七日的信用交易整戶擔保維持率為百分之一七五點一二，距融資追繳門檻還有一段距離。

不過，CMoney統計，統計至昨天，全市場已有高達九二九檔個股的「純融資維持率」跌破百分之一四五的告急警戒線，顯示個股籌碼多殺多風險加速發酵。股王信驊融資維持率已滑落至百分之一四四點五七，聯發科降至百分之一三九點一六、台達電百分之一三四點二四。此外，包括雙鴻、台光電、華城與旺矽等熱門的ＡＩ與重電供應鏈，維持率紛紛跌進百分之一三○至一四五的預備追繳區。

法人分析，CMoney呈現的個股融資維持率反映個別投資人當前承受的槓桿虧損壓力。隨著多檔個股觸及百分之一三○斷頭門檻，短線投資人應密切注意追繳賣壓釋放，審慎檢視個人信用部位風險。

而針對台股「四貸同堂」的現象，金管會銀行局副局長王允中昨說，根據銀行提供的資料，同時持有多種貸款的客戶數比率很低，銀行局已指示銀行對於多重貸款或負債比率高的借款人，要求加強信用風險審核。

銀行局公布至六月底小額信貸成長五五○億元，增幅百分之七點二九，房貸、車貸近半年增幅百分之二點○三、二點七，小額信貸增幅較高。

台股 南韓 券商

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