新聞分析／下跌就上車 未必是永遠有效的策略

台股近期接連出現千點級重挫，從六月廿三日高點一路回落。對經歷過幾次多空循環的投資人而言，這是一場幅度不小的修正；但對近兩年才進場的人來說，卻可能是第一次發現，「跌下來就買」並不是永遠有效的策略。

這一波台股真正的風險，未必只是「四貸同堂」堆出的槓桿，而是很多投資人沒有經歷完整的多空循環。他們並非不知道股票會跌，而是過去兩年的行情反覆告訴他們，每一次下跌，都只是更便宜的上車機會。

過去兩年，ＡＩ需求、台積電獲利與內外資湧入一路推升台股。指數即使短暫重挫，也經常迅速收復失土，市場因而形成一套幾乎不用思考的操作邏輯：跌就是買。當一個方法在多頭連續成功，投資人很容易忽略這個成功到底是來自市場還是自身。

尤其過熱訊號早已出現。今年初，台股相對兩百日均線的正乖離率一度超過百分之卅，達到數十年罕見水準，代表指數短時間內已大幅偏離長期平均成本，即使不立刻反轉，也需要透過盤整或下跌消化過度樂觀的預期。

但在行情熱舞時，每一項警訊，都有一套更動人的理由可以反駁：ＡＩ需求是真的、台積電獲利是真的、台灣供應鏈的競爭力也是真的。既然基本面與過去不同，乖離率、估值與歷史經驗，似乎都可以先丟到一旁。

更值得注意的是，這段期間主管機關釋出的政策訊號，也多集中在市場開放、增加交易便利及活絡成交，對投資人槓桿與風險承受能力的提醒，聲量明顯沒有跟上。開放本身未必有錯，台股漲跌當然也不是主管機關要負全責；但當市場已一片樂觀，政策又不斷傳遞「市場還能更熱」的訊號，難保投資人不會把開放誤解成背書，進一步追價、借款甚至擴大槓桿。

事實上，網路泡沫背後也有科技革命，房地產泡沫背後有真實需求。問題從來不是故事真假，但ＡＩ即使最終改變世界，也不代表所有相關公司都能兌現市場期待，更不代表投資人在任何價位買進，都不需要付出代價。產業長期成長與股價短期上漲，本來就是兩回事，可是沒經歷過空頭的人，很難理解其中差別。

因此當又有人說「這次不一樣」時，或許真正不一樣的，是每一個首度進場、還沒付過學費的人。