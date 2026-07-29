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千金股哀號 降至41檔

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

加權指數昨（28）日跌4.6%，櫃買指數狂跌6.7%，AI股承壓，多頭指標千金股哀鴻遍野，千金股數昨日減少五檔為41檔，不但跌幅普遍比大盤重且高達十檔跌停，等於每四檔就有一檔跌停，僅兩檔收紅。

美股重量級科技股陸續揭露財報，投資人擔心AI股前景，加上傳出中國大陸DUV量產，且長鑫科技A股掛牌首日股價大漲，分別重創半導體設備股及記憶體股。台股千金股多頭時領漲大盤，修正時跌幅也更重。

千金股昨日僅貿聯-KY（3665）及祥碩（5269）逆勢收紅，分別漲3%及5%。台積電（2330）跌2.9%，已是跌勢最輕的千金股，其他千金股跌幅大都超過5%，而且不分高價或中低價位千金股，也不論屬於哪一類次產業，AI供應鏈全線成為泛綠。

超高價千金股由股王信驊（5274）及股后川湖（2059）領頭跌停，股價排第三的穎崴（6515）跌幅也高達7.1%。在中高價位千金股中，高人氣的聯發科（2454）及世芯-KY（3661）也都跌停，創意（3443）及旺矽（6223）都跌9.6%以上，台光電（2383）跌8.4%。

千金股 祥碩 台積電

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