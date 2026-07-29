半導體、記憶體台股重災區 台積、南亞科等合計市值一天少3兆

台股晶片股昨（28）日成重災區，半導體加記憶體一日內市值大減3兆元，為大盤殺盤重心。

半導體三雄台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）昨日慘跌，三家市值一日跌掉2.63兆元；記憶體族群全面熄火，南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、旺宏（2337）四家指標記憶體市值一天銳減約2,844.3億元，加上晶豪科（3006）、鈺創（5351）、愛普（6531）、力成（6239）、宜鼎（5289）、凌航（3135）、威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）、創見（2451）等，累計市值掉3,000億元，半導體加記憶體一日內市值大減3兆元。

台積電昨日跌70元，收2,280元，市值銳減1.81兆元；聯發科打至跌停3,315元，下跌365元，市值縮水5,854.2億元；日月光下跌54元收554元，市值減少2,414.1億元，代表晶圓、IC設計與封裝的半導體三強一天內市值減少逾2.63兆元。

南亞科昨下跌43.5元、收392.5元，市值縮水1,500億元；華邦電下跌16元、收144元，市值減少約720億元；群聯跌170元、收1,650元，市值蒸發375.8億元；旺宏跌12.5元、收113元，市值蒸發約247.7億元。四家指標記憶體台廠市值一天也減少約2,844.3億元。

陸企傳出開發出DUV、加上記憶體廠長鑫崛起，日韓股記憶體三強鎧俠、三星、SK海力士重挫逾一成，加上費半前晚重挫，賣壓蔓延至台股，外資擴大賣超台積電1.4萬餘張，投信與自營商站在買方，法人認為台積電基本面無太大改變，仍須觀察美股財報季連動美股修正何時告一段落。

台積電先前法說會頻傳利多，包括上修資本支出達600-640億美元飆新高，調高全年美元營收展望。台積電董事長魏哲家也說，調高資本支出是因支援客戶需求。

台積電持續投資也是因應來自 5G、AI和高速運算（HPC）等產業大趨勢多年結構性需求。

聯發科昨日股價重挫跌停，以今年6月初股價高點4,970元來看，兩個月來累計跌幅達33.2％。

聯發科將於7月31日舉行法說會，將公布第2季財報與展望。