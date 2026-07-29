聽新聞
0:00 / 0:00

晶片股雲端墜落「五空」罩頂 AI寵兒變AI大問號…嚇跑投資人

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
人工智慧（AI）示意圖。 法新社
人工智慧（AI）示意圖。 法新社

半導體族群賣壓持續升高，從亞洲的SK海力士、鎧俠到歐洲的艾司摩爾，28日全面下挫，主要是一連串利空，讓原已脆弱的市場情緒更加不安。分析師指出，經歷一波非同尋常暴漲後，投資人期待已高到容不下任何失望，就算只是微小變化，也可能引發大回檔。

彭博半導體股指數28日盤中重挫7.5%，可能改寫2025年4月以來最大單日跌幅。MSCI全球半導體指數本月來累計跌13%，邁向2022年以來最差單月表現。晶片股近來面臨的重大利空如下：

一、輝達新一輪AI交易規模，市場憂心形成「循環融資」泡沫

輝達上周五宣布與南韓SK集團達成新的合作夥伴關係，雙方未來商業往來金額將超過5,000億美元。此外，輝達也傳出正洽談提供高達2,500億美元融資擔保，協助OpenAI租用軟銀在俄亥俄州開發的10GW超大型資料中心，這將成為輝達歷來對客戶規模最大的融資交易之一。

包括高盛、知名投資人貝瑞在內的市場人士，數月來一直警告這類交易具有「循環融資」特性，可能扭曲真實需求、導致企業做出錯誤投資決策，一旦中間環節出錯，將引發「連環爆」。

二、陸廠開始生產DUV設備，成熟製程代工承壓

科技媒體報導，一家由北京政府支持的企業，已啟動生產DUV微影設備，若成功大量生產，可能影響艾司摩爾（ASML）產品需求。 一旦中國能自給自足生產DUV，晶圓成熟製程產能建置成本與受外在制裁的風險將大幅降低，將對全球成熟製程晶圓代工價格帶來壓力。

三、長鑫存儲上市的吸金和擴產效應

長鑫27日在A股風光上市，收盤勁揚近466%。三星證券股票銷售交易員指出，亞洲避險基金近期顯然調整投資組合，騰出資金買入長鑫，自然排擠到投入三星電子、SK海力士股票的資金。

另一方面，長鑫正以極快速度拉升稼動率，預計2026年底DRAM月產能將衝上35萬片晶圓，逼近美光全球約38.5萬片DRAM產能，讓長鑫坐四望三。這有望提高記憶體供應，對其他記憶體製造業者並非利多。

四、美國大型科技股即將公布財報

微軟、Meta、蘋果與亞馬遜都將在本周公布財報。亞洲市場，SK海力士與三星也將公布財報。投資人可能先賣出持股，避免震盪。  

五、費半30檔成分股都跌破50日技術線，中短期趨勢轉弱

費半指數自6月下旬高點迄今回檔逾21%，陷入俗稱「熊市」的空頭市場，30檔成分股27日收盤又全面跌破各自的50日移動平均線，是2025年4月以來首見，代表市場套牢壓力加大。

艾司摩爾 SK海力士 輝達

延伸閱讀

整理包／為何晶片股一片慘跌？五大因素掀讓AI寵兒變AI大問號

晶片股賣壓抵銷油價大跌利多 美股漲跌互見靜待科技七雄財報

晶片股急殺！韓股重挫7%觸發熔斷 日股狂摔逾2,500點 鎧俠跌18%

股災重現 4大因素匯聚釀科技股大跌

相關新聞

台股重挫、壓力緊繃 專家籲主動降槓桿

台股昨重挫逾兩千點，近期自高點回檔幅度高達百分之十三點七，個股融資追繳與斷頭壓力遽增，高槓桿投資人目前處於極度緊繃狀態，困擾於收到追繳令前是否應該先自行停損，專家建議高槓桿投資人應主動降槓桿，切忌以債養債。

晶片股雲端墜落「五空」罩頂 AI寵兒變AI大問號…嚇跑投資人

半導體族群賣壓持續升高，從亞洲的SK海力士、鎧俠到歐洲的艾司摩爾，28日全面下挫，主要是一連串利空，讓原已脆弱的市場情緒更加不安。分析師指出，經歷一波非同尋常暴漲後，投資人期待已高到容不下任何失望，就算只是微小變化，也可能引發大回檔。

千金股哀號 降至41檔

加權指數昨（28）日跌4.6%，櫃買指數狂跌6.7%，AI股承壓，多頭指標千金股哀鴻遍野，千金股數昨日減少五檔為41檔，不但跌幅普遍比大盤重且高達十檔跌停，等於每四檔就有一檔跌停，僅兩檔收紅。

全球晶片股跳水！台股重挫2,030點 止跌緊盯3個訊號

全球晶片股跳水，亞股昨（28）日幾乎全軍覆沒，衝擊台股開低走低，終場重挫2,030點，跌點為史上第三慘，收41,603點，失守42K與前波低點41,967點，指數再破底。

半導體、記憶體台股重災區 台積、南亞科等合計市值一天少3兆

台股晶片股昨（28）日成重災區，半導體加記憶體一日內市值大減3兆元，為大盤殺盤重心。

新聞分析／下跌就上車 未必是永遠有效的策略

台股近期接連出現千點級重挫，從六月廿三日高點一路回落。對經歷過幾次多空循環的投資人而言，這是一場幅度不小的修正；但對近兩年才進場的人來說，卻可能是第一次發現，「跌下來就買」並不是永遠有效的策略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。