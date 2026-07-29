全球晶片股跳水！台股重挫2,030點 止跌緊盯3個訊號

全球晶片股跳水，亞股昨（28）日幾乎全軍覆沒，衝擊台股開低走低，終場重挫2,030點，跌點為史上第三慘，收41,603點，失守42K與前波低點41,967點，指數再破底。

法人指出，台股修正仍未結束，可能下探40K整數關卡，可注意止跌三訊號，包括台積電及大盤站回5日線、外資台指期空單不再擴大、融資餘額繼續有效減肥。

台股又重挫，金管會昨天再次對投資人信心喊話，強調台股基本面尚未改變，截至6月底，上市櫃公司累計營收約30.49兆元，年增35.96%；集中市場本益比約31.78倍，現金殖利率為1.56%。

市場傳出大陸半導體業在DUV微影技術有重大突破，費城半導體指數聞訊下跌2.2%，韓股昨天再次跌到熔斷，終場暴跌10.8%，日股也跌3.8%，台股同步弱勢收盤重挫4.65%，為史上第三大跌點、今年第二大跌幅，成交金額增加16.7%到8,725億元，仍遠低於7月均量1.03兆元。

台股近日跌跌不休，今年來漲幅收斂到43.6%，惟因韓股修正幅度更大，使得台股漲幅超越韓股的42.9%，成為亞股第一。

昨日盤面上，台積電（2330）跳空下跌，終場跌70元，收2,280元，跌幅2.9%。主要類股幾乎全數收黑，僅水泥類股逆勢漲0.7%。電子類股指數大跌5.1%，以電子零組件股狂跌8.9%最慘。

台股成為外資在新興亞股最大提款機，外資昨日站回賣方，由買轉賣超874.8億元，且在台指期未平倉淨空單增加3,556口到82,255口，股期雙市同步偏空操作。累計7月以來台股遭外資賣超7,359.1億元，高居亞股第一，且本月以來賣超金額已是史上第二大，僅次於3月9,683億元。

投信昨日買超16.1億元，連25買、累計買超2,541億元；自營商賣超317.2億元，連三賣、累計賣超507.3億元。總計三大法人合計賣超1,176億元，為史上第十大。八大公股行庫則低檔護持，買超226.6億元。

綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，短線線型轉弱，投資人不用預測低點，可趁反彈時減碼，提高現金部位因應。

就技術面觀察，凱基投顧分析，短中期均線在43,700點至44,900點形成沈重反壓，40,000點岌岌可危，下檔支撐觀察5月20日低點39,967點，約在半年線附近。