台股史上第三慘！金管會：整戶擔保維持率175%

台股近期自高點大幅修正，市場多頭尋求支撐之際，個股融資追繳與斷頭壓力已全面爆發。今日盤後籌碼數據顯示，上市櫃融資單日暴減近305億元，大舉進行籌碼清洗。根據CMoney統計，全市場已有高達929檔個股的融資維持率跌破145％警戒線。這波告急風暴不僅襲向中小型股，更精準重創了市場近期最火熱的產業族群，包含被動元件、AI 供應鏈、IC設計、PCB載板以及重電綠能等題材指標，多檔熱門股維持率已打入預備追繳甚至斷頭被動處分區。

2026-07-28 22:18