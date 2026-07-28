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台股史上第三慘！金管會：整戶擔保維持率175%
台股28日重挫2,030點，寫史上第三大跌點紀錄。金管會表示，目前信用交易整戶擔保維持率仍有175.12%，距130%融資追繳門檻尚有一段距離，借券賣出占成交值比率約3.8%，也未見明顯異常。
台股28日收在41,603.36點，下跌2,030.83點、跌幅4.65%，成交值約8,095億元。相較亞洲主要股市，新加坡跌0.17%、上海跌1.32%、香港跌0.21%、日本跌4.2%，韓國則重挫10.64%，台股表現介於亞股之間。
證期局副局長黃厚銘表示，到27日止，信用交易整戶擔保維持率為175.12%，雖較6月22日207.39%，但仍高於130%的融資追繳門檻，目前尚未逼近警戒水位。
借券賣出占市場成交值比率則由6月22日的2.16%，升至約3.8%。黃厚銘指出，借券賣出占比原本就會隨市場波動上下變化，目前仍屬正常範圍，沒有特別異常。
金管會強調，台股基本面尚未改變。截至6月底，上市櫃公司累計營收約30.49兆元，年增35.96%；集中市場本益比約31.78倍，現金殖利率為1.56%。
金管會表示，將持續關注信用交易、借券賣出及國際金融市場變化，必要時適時採取相應措施。
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