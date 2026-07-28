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台股回檔爆槓桿危機！929檔「融資告急名單」熱門族群個股曝光

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
全市場已有高達929檔個股的融資維持率跌破145％警戒線。記者林澔一／攝影
全市場已有高達929檔個股的融資維持率跌破145％警戒線。記者林澔一／攝影

台股近期自高點大幅修正，市場多頭尋求支撐之際，個股融資追繳與斷頭壓力已全面爆發。今日盤後籌碼數據顯示，上市櫃融資單日暴減近305億元，大舉進行籌碼清洗。根據CMoney統計，全市場已有高達929檔個股的融資維持率跌破145％警戒線。這波告急風暴不僅襲向中小型股，更精準重創了市場近期最火熱的產業族群，包含被動元件、AI 供應鏈、IC設計、PCB載板以及重電綠能等題材指標，多檔熱門股維持率已打入預備追繳甚至斷頭被動處分區。

近期極具題材性且成交熱絡的被動元件族群，在這波大盤修正中首當其衝，多頭槓桿面臨巨大的多殺多壓力。被動元件龍頭國巨*（2327）融資維持率已滑落至117.78％，另一指標大廠禾伸堂（3026）維持率更掉到114.98％，雙雙跌破 130％的斷頭防線。同族群的華新科（2492）維持率降至102.65％，信昌電（6173）來到104.32％，九豪（6127）跌至102.72％，金山電（8042）落至 114.82％，整體被動元件供應鏈幾乎陷入融資追繳與追殺的危急區間。

先前引領台股衝高的高價AI伺服器、散熱與重電供應鏈，隨著股價高點回檔，融資槓桿風險也急劇攀升。股王信驊（5274）融資維持率跌破警戒線來到144.57％，權值大飆股聯發科（2454）降至139.16％，電源龍頭台達電（2308）落至134.24％。散熱指標雙鴻（3324）來到141.52％，網通大廠智邦（2345）為141.21％，機殼廠晟銘電（3013）為115.39％，重電龍頭華城（1519）為137.05％，士電（1503）為139.65％，這些受散戶青睞的熱門題材股全都進入了130％至145％的追繳風險評估範圍。

半導體晶圓代工與先進封裝供應鏈同樣未能倖免，高價ASIC晶片廠世芯-KY（3661）融資維持率跌至125.35％，晶圓代工大廠聯電（2303）降至128.28％，探針卡大廠旺矽（6223）為140.63％，矽智財M31（6643）來到130.79％。PCB 與ABF載板族群中，HDI龍頭華通（2313）維持率跌至127.74％，金像電（2368）來到116.89％，ABF三雄中的欣興（3037）為142.81％、景碩（3189）為140.28％、南電（8046）為136.02％。隨著多檔熱門股維持率逼近或跌破130％關卡，市場短線需高度警惕追繳賣壓與券商強制處分帶來的二次連鎖衝擊。

台股

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