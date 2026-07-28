台股暴跌2,030點融資單日狂洗305億元！櫃買維持率逼近「警戒線」

台股近期自高點拉回達16％，今日大盤更遭受震撼教育，加權指數狂跌2,030點、跌幅4.65％，收在41,603點；中小型股集中的櫃買指數（OTC）更是重挫25.67點、跌幅高達6.79％，收在352.42點。盤面殺聲隆隆，引發市場對融資多殺多與連鎖斷頭的極度恐慌。

然而，今日盤後籌碼數據顯示，浮額已出現大幅清洗。上市融資餘額單日暴減231.28億元，降至5,455.35億元；上櫃融資餘額亦大減73.64億元，降至1,809.84億元。上市櫃融資單日合計大舉瘦身近305億元，顯示不少多頭部位已進行實質停損與籌碼換手。

面對市場前日傳出大盤維持率迫近斷頭告急區，臺灣證券交易所更特別澄清指出，截至27日全市場信用交易「整戶擔保維持率」仍高達約175％，遠高於130％的法定追繳門檻，整體市場交割秩序良好。

不過，民間統計軟體CMoney數據卻呈現完全不同的盤面景象。今日CMoney統計顯示，加權指數的融資維持率已滑落至140.38％（整體維持率約142.1％），櫃買指數的融資維持率更一舉逼近警戒邊緣的130.45％（整體維持率約131.95％）。全市場融資維持率低於130％斷頭區的個股已多達432檔，介於130％至145％告急區的亦有497檔，顯示個別個股的追繳壓力極為沉重。

法人指出，官方整戶維持率與民間軟體數據會出現龐大溫差，主因「監理機關的真實帳務抵銷機制」與「市場軟體的總量推估算式」在資料庫權限與數學結構上的本質差異。證交所採用券商後台真實個人「整戶」帳務，能將投資人戶頭內的多空部位實質抵銷，且法規算式中的融券保證金與賣出價款為固定現金，大跌時空頭獲利能完整拉高整體維持率；反觀民間軟體受限於隱私無法取得個人戶頭，僅能以全市場總量推估，當大盤暴跌時，融資市值的縮水便掩蓋了融券的獲利效益。

法人強調，證交所公布的175％代表「券商資產與整體金融體系極為安全」，爆發系統性壞帳的機率微乎其微；而民間軟體數據則真實貼近「單純開槓桿做多的個體投資人當前承受的實質回檔壓力」；隨著今日上市櫃融資單日大減逾300億元，盤面籌碼正加速清洗，投資人面對波動應保持理性，審慎評估個人槓桿與資產狀況。