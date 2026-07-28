證交所澄清信用維持率175％ 為何官方數據與市場推估達30％數據溫差？

台股近期高點拉回幅度達16％，市場恐慌傳聞蔓延，部分媒體與軟體統計指出大盤維持率已經接近斷頭告急區。證交所對此緊急澄清，強調截至27日全市場信用交易「整戶擔保維持率」高達約175％，遠高於130％的追繳門檻，整體市場交割秩序良好。

然而，為何官方公布的整體維持率175％與市場軟體（如CMoney）統計同樣到昨日的整體維持率141％（櫃買指數）至151％（加權指數）會出現高達30個百分點的龐大溫差？法人指出，主因「監理機關的真實帳務抵銷機制」與「市場軟體的總量推估算式」在資料庫權限與數學結構上的本質差異。

兩者之所以出現高達30個百分點的差距，主因計算基礎不同。證交所採用券商後台真實個人「整戶」帳務，能將投資人戶頭內的多空部位實質抵銷，且法規算式中的融券保證金與賣出價款為固定現金，大跌時空頭獲利能完整拉高整體維持率；反觀民間軟體受限於隱私無法取得個人戶頭，僅能以全市場總量推估，再加上台股「資遠大於券」的結構，當大盤暴跌時，融資市值的縮水便完全掩蓋了融券的獲利效益。

法人進一步分析，解讀這兩套數字必須釐清其背後代表的意義，證交所公布的175％代表「券商資產與整體金融體系極為安全」，壞帳與系統性風險發生的機率微乎其微；而民間軟體CMoney推估的145％至151％（OTC櫃買市場更低至約141.7％），則真實反映了「單純開槓桿做多的個體投資人當前承受的實質回檔壓力」。

證交所也提醒，信用交易實務上在處分（斷頭）前均有嚴謹的T+2與T+3追繳通知與補繳程序，不會立即執行處分。近期追繳與處分金額占大盤成交比重極低，市場秩序良好。投資人面對盤面波動應保持理性，切勿輕信未經證實的流言，審慎檢視個人信用部位與資產狀況。