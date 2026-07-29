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櫃買攜手安侯 媒合新創

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心為扶植創新、新創、青年創業等創業團隊，並加強推廣創櫃板資源，將於7月31日攜手安侯建業會計師事務所，在台北國泰萬怡酒店共同舉辦「躍動成長Plus！創新企業媒合會」。

本次企業媒合以助攻新創企業發展，強化新創團隊與投資機構的雙向交流為主軸，除邀請上櫃公司及創櫃板公司分享邁向資本市場的成功經驗外，並規劃涵蓋生技醫療、AI等領域的八家新創企業發表業務簡報。

簡報後再與櫃買家族、上市櫃公司企業創投、創投法人進行業務或投資洽談交流。櫃買中心期望透過此次媒合會凝聚資本市場各方力量共同扶植中小微新創與創新企業成長及轉型。

會計師事務所作為企業邁向資本市場的重要橋樑，具備豐富的輔導經驗與客群管道，櫃買中心今年度已與勤業眾信及安侯建業舉辦二場次企業媒合會，下半年也規劃與安永及資誠等會計師事務所，於台中、台南及新竹等地舉辦企業媒合會。

櫃買中心 創櫃板 資本市場

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