櫃買家族本周再添三檔興櫃新兵。包括已經在27日登錄興櫃的技宸（7939），今（29）日將登錄興櫃的源傑科技，以及將在明（30）日登錄興櫃的圓方科技。

技宸在27日登錄興櫃，主要是從事工業電腦領域的研發、設計與銷售，致力提供多元化且高可靠度的工業級運算解決方案，產品涵蓋工業級主機板、單板電腦、嵌入式工業電腦、智能顯示模組，以及各類擴充卡與GPU運算套件。輔導推薦證券商為元大及大展證券。興櫃認購價208元。技宸昨（28）日成交均價收在251.70元。

源傑科技將在29日登錄興櫃，主要是從事高速光連結模組及主動光纜產品的研發及銷售。公司為矽光子系統單晶片（System on Chip）之設計公司，致力於以微機電半導體技術的矽光學平台技術及被動對準的自動化精密構裝技術為核心，並整合光學系統設計展現絕佳的技術整合能力，發展具競爭力的光連結模組與完備的專利布局。

源傑科技以微機電半導體製程的系統構裝（System in Package, SiP）技術為核心，本著專業的半導體製造經驗，並整合光學系統設計、機構設計及高頻訊號設計，展現絕佳的技術整合能力，具備小尺寸高精度特性的光連接模組設計及以晶圓級製程推入量產規模的製造能力。逐步發展光電整合晶片（OE-IC），作為更高階的光通信元件。輔導推薦證券商為元大、永豐金及宏遠證券。興櫃認購價218元。

圓方科技將在30日登錄興櫃，主要是從事多媒體視訊會議系統、企業協作平台及網路資訊安全整合等解決方案的規劃與銷售。輔導推薦證券商為群益金鼎及臺銀綜合證券。興櫃認購價26元。