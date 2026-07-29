聽新聞
0:00 / 0:00

興櫃家族再添生力軍

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族本周再添三檔興櫃新兵。包括已經在27日登錄興櫃的技宸（7939），今（29）日將登錄興櫃的源傑科技，以及將在明（30）日登錄興櫃的圓方科技。

技宸在27日登錄興櫃，主要是從事工業電腦領域的研發、設計與銷售，致力提供多元化且高可靠度的工業級運算解決方案，產品涵蓋工業級主機板、單板電腦、嵌入式工業電腦、智能顯示模組，以及各類擴充卡與GPU運算套件。輔導推薦證券商為元大及大展證券。興櫃認購價208元。技宸昨（28）日成交均價收在251.70元。

源傑科技將在29日登錄興櫃，主要是從事高速光連結模組及主動光纜產品的研發及銷售。公司為矽光子系統單晶片（System on Chip）之設計公司，致力於以微機電半導體技術的矽光學平台技術及被動對準的自動化精密構裝技術為核心，並整合光學系統設計展現絕佳的技術整合能力，發展具競爭力的光連結模組與完備的專利布局。

源傑科技以微機電半導體製程的系統構裝（System in Package, SiP）技術為核心，本著專業的半導體製造經驗，並整合光學系統設計、機構設計及高頻訊號設計，展現絕佳的技術整合能力，具備小尺寸高精度特性的光連接模組設計及以晶圓級製程推入量產規模的製造能力。逐步發展光電整合晶片（OE-IC），作為更高階的光通信元件。輔導推薦證券商為元大、永豐金及宏遠證券。興櫃認購價218元。

圓方科技將在30日登錄興櫃，主要是從事多媒體視訊會議系統、企業協作平台及網路資訊安全整合等解決方案的規劃與銷售。輔導推薦證券商為群益金鼎及臺銀綜合證券。興櫃認購價26元。

興櫃 元大

延伸閱讀

技宸登興櫃 首日漲四成

第26屆旺宏金矽獎清大、陽交大、逢甲及彰師大四校奪金

華星光、上詮迎CPO商機

昕力資訊、Juxta簽署跨國合作代理協議 成功切入國防科技市場

相關新聞

台股重挫、壓力緊繃 專家籲主動降槓桿

台股昨重挫逾兩千點，近期自高點回檔幅度高達百分之十三點七，個股融資追繳與斷頭壓力遽增，高槓桿投資人目前處於極度緊繃狀態，困擾於收到追繳令前是否應該先自行停損，專家建議高槓桿投資人應主動降槓桿，切忌以債養債。

就市論勢／先進封裝、半導體鏈 聚光

近期台指選擇權波動率指數VIX在30以上高檔震盪，資金呈觀望心態，預期大盤後續仍將維持區間盤整態勢，等待市場雜音釐清。

晶片股雲端墜落「五空」罩頂 AI寵兒變AI大問號…嚇跑投資人

半導體族群賣壓持續升高，從亞洲的SK海力士、鎧俠到歐洲的艾司摩爾，28日全面下挫，主要是一連串利空，讓原已脆弱的市場情緒更加不安。分析師指出，經歷一波非同尋常暴漲後，投資人期待已高到容不下任何失望，就算只是微小變化，也可能引發大回檔。

千金股哀號 降至41檔

加權指數昨（28）日跌4.6%，櫃買指數狂跌6.7%，AI股承壓，多頭指標千金股哀鴻遍野，千金股數昨日減少五檔為41檔，不但跌幅普遍比大盤重且高達十檔跌停，等於每四檔就有一檔跌停，僅兩檔收紅。

全球晶片股跳水！台股重挫2,030點 止跌緊盯3個訊號

全球晶片股跳水，亞股昨（28）日幾乎全軍覆沒，衝擊台股開低走低，終場重挫2,030點，跌點為史上第三慘，收41,603點，失守42K與前波低點41,967點，指數再破底。

半導體、記憶體台股重災區 台積、南亞科等合計市值一天少3兆

台股晶片股昨（28）日成重災區，半導體加記憶體一日內市值大減3兆元，為大盤殺盤重心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。