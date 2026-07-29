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創新版聚焦資安、數位影音
隨著2026年全球科技投資聚焦「防禦AI化」與「內容AI化」，台灣創新板（tib-創）展現資本市場新格局。Check Point Research報告指出，2025年11月至2026年5月間，台灣組織平均每周遭受3,974次網路攻擊，高於全球平均92％。
面對資安威脅升級與政府「第七期國家資通安全發展方案」四年投入88億，台灣憑藉全球95％以上先進AI晶片的製造優勢，成為AI資安防禦戰略重鎮。
在tib-創已有訂閱制AI資安企業掛牌，其高達九成的年度經常性收入（ARR）與三成研發強度，具備抗景氣循環與高擴展性。同時，數位影音賽道亦展現「訂閱制＋在地內容＋AI製播」三位一體優勢，將在地文化轉化為高黏著度的全球訂閱收益。
臺灣證券交易所表示，tib-創正完成從硬體供應鏈到軟體內容鏈的資本市場布局。對於數位雲端、AI、軟體及生技等創新企業，tib-創不僅提供上市管道，更是技術被資本化、連結國際市場的戰略平台。詳情可至官網（https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html）查詢。
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