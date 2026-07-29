隨著次世代基因定序（NGS）納入健保給付、國人預防醫學與產前篩檢需求持續成長，加上AI技術跨領域導入，台灣醫用檢測服務業正迎來新一輪的成長契機。

臺灣證券交易所與台經院於台灣創新板官網發布報告，我國體外診斷（IVD）服務市場規模在擺脫新冠疫情過後的調整期後，2025年已回升至4.5億美元；主要代表廠商合計營業收入達26.14億元台幣，年增率高達14.1％，展現強勁的營運復甦力道與成長動能。

台經院分析，推動本輪產業成長的核心動力，主要源於國內政策引導與國際監管法規鬆綁的雙重利多。自衛福部將NGS納入健保給付並涵蓋19種實體與血液腫瘤檢測，且2026年進一步擴大給付癌別（增列部分乳癌及卵巢癌等）以來，分子檢測已正式由傳統學術研究與自費市場，全面推進至臨床醫療場域。

在國際市場方面，美國FDA於2025年調降基於核酸的伴隨診斷風險等級，從高風險的第三類降至中風險的第二類，使產品得以透過簡化的510（k）途徑快速上市，極大化推動全球與國內體外診斷服務市場擴張。

受惠於癌症臨床檢測人數增加、新藥開發委託服務提升，以及少子化趨勢下民眾對產前與新生兒檢測的重視，主要業者獲利結構獲得顯著改善。

展望2026年及未來發展，台經院強調，非侵入性、早期篩檢及基因體學整合將是產業升級與技術迭代的三大核心方向。其中，液態活檢（Liquid Biopsy）技術透過血液檢測游離腫瘤DNA（ctDNA）或循環腫瘤細胞（CTC），能有效克服傳統病理組織切片的取樣限制，實現癌症早期篩檢、療效評估與動態病情監測。

台經院表示，在政策支持、健康意識提升與AI技術催化下，台灣醫用檢測市場將持續擴張。未來同時具備液態活檢精準度與多體學分析能力的醫用檢測業者，將在臨床醫療與新藥開發委託市場中建立關鍵競爭壁壘，帶動台灣整體醫用檢測服務產業邁向高加值化與國際化的發展新局。