就市論勢／先進封裝、半導體鏈 聚光

盤勢分析

近期台指選擇權波動率指數VIX在30以上高檔震盪，資金呈觀望心態，預期大盤後續仍將維持區間盤整態勢，等待市場雜音釐清。

今年來表現強勢的AI概念股隨大盤回檔震盪，評價修正後，其中具備實質競爭力及定價能力的結構性成長族群股價相對具上漲潛力。

在股價修正與企業獲利上修影響下，台股預估本益比自高點回落15%~20%，來到2025年AI基建投資確立以來相對合理水準。即便Fed啟動升息，本輪環境與2022年有本質不同，不應過度類比。

短線大盤仍受美伊衝突後續發展、大型雲端服務供應商財報與資本支出計畫、聯準會利率會議牽動，中長線仍看好基本面強勁的AI概念股，能持續創造企業價值並帶動台股持續上攻。

隨全球AI基建快速擴張，台廠在半導體與伺服器供應鏈核心地位穩固，半導體龍頭與大型雲端服務供應商今明年資本支出持續上修，相關產業中長線基本面強勁。

投資建議

短線盤勢由資金帶動AI概念股全線上漲，轉向聚焦具漲價與規格升級效應實質結構性成長的重質不重量格局，不利僅本益比拉升而無實質獲利支撐個股。看好具漲價與規格升級效應的先進封裝與半導體供應鏈、高階載板ABF／CCL、測試介面等具備高毛利結構性成長板塊。