證交所澄清：今日違約交割互抵僅200萬元 無大規模融資斷頭

臺灣證券交易所澄清，針對27日有媒體引述大盤融資擔保維持率143%，市場擔憂股市有大規模融資斷頭情事，且部分媒體分開報導上市、上櫃融資擔保維持率資料，可能有使投資人誤解之虞。

證交所表示，信用交易之全市場擔保維持率是採整戶（融資+融券）合併計算，且涵蓋上市、上櫃標的，截至7月27日全市場之信用交易整戶擔保維持率約為175%，仍遠高於現行最低追繳擔保維持率130%，且全市場融資擔保維持率仍高於原始擔保維持率166%，外界所稱擔保維持率143%應是未完整計算整戶信用交易的相關因子所致。7月27日追繳與處分金額占大盤成交金額比重分別不足0.1%、0.03%，且遠低於去年4月對等關稅事件，2026年至今信用交易處分金額及人數相較大盤成交量值，及市場投資人數仍處於安全範圍。

此外，依「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」之規定，信用交易之處分（斷頭）前均會有事前之通知及補繳程序，不會立即執行處分，當擔保維持率低於130%時，證券商將於當日（T日）收盤後通知投資人，並請其於通知送達（次日）起2日內進行補繳，如到期仍未補繳且擔保維持率仍未回升至130%以上者，始於次一營業日（T+3）處分擔保品，處分前如當日整戶維持率達130％以上，暫不處分，如整戶擔保維持率回升至166%以上者，則取消其追繳紀錄。

今日截至15:30，證券商申報投資人違約金額總計新台幣3億7千萬餘元，互抵後淨額僅約2百萬元，違約投資人未集中於年輕族群，無顯著異常情形，整體市場交割秩序良好。

證交所呼籲，請投資人切勿輕信未經證實的市場流言或過度恐慌。面對市場波動，應保持理性，審慎評估投資風險與個人資產狀況。