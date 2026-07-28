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嫁入玉山金！證交所核准三商壽股票9月起下市 最後交易日出爐

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
三商壽出。聯合報系資料照
三商壽出。聯合報系資料照

玉山金（2884）即將合併三商美邦人壽（2867），三商美邦人壽公告證券交易所28日核准三商美邦人壽股票自9月1日起終止上市。股票最後交易日為8月19日。

三商美邦人壽指出，與玉山金控進行股份轉換，股份轉換後將成為玉山金控百分之百持股之子公司，雙方業已分別於115年1月23日召開股東臨時會通過股份轉換契約，並業奉金融監督管理委員會115年7月7日金管保壽字第1150492633號函同意在案，雙方訂定之股份轉換基準日為115年9月1日。

三商壽表示，依相關法律規定向證交所申請股票終止上市案，業經證交所115年7月28日臺證上一字第11500135582號函核准在案。股票最後交易日訂於8月19日；停止交易日為8月20日至9月1日；股票最後過戶日為8月21日；股份轉換基準日暨終止上市買賣日為9月1日。

三商壽指出，原股票為設質或法院扣押及提存標的，轉換為玉山金控普通股後，將續為設質標的、法院扣押及提存標的，另信用等擔保品部分，於玉山金控普通股合併轉入客戶帳後，不予轉配至授信機構相關擔保品專戶，由各授信機構自行通知客戶辦理擔保維持相關事宜。

玉山金 三商壽 下市

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