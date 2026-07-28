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外資賣超台股875億 法人：橫盤築底觀察半年線支撐

中央社／ 記者吳家豪台北28日電

台股今天收在41603.36點，下跌2030.83點，為歷史第3大收盤跌點，外資及陸資賣超新台幣875.62億元，提款對象以主動式、市值型ETF（指數股票型基金）為主，其中主動統一升級50遭賣超逾23萬張最多。

投顧法人分析，台股多方目前呈現「有防守、未攻擊」的橫盤築底態勢，短期需觀察半年線與外資賣超狀況，透過「以時間換取空間」的擴底整理格局迎來落底訊號。

根據證交所資料，外資賣超榜首為主動統一升級50，賣超23.28萬張；第2名為元大台灣50，賣超14.81萬張；第3名為凱基台灣TOP50，賣超6.08萬張。

其他入列外資賣超前10名的個股包括主動統一台股增長、主動復華未來50、元大高股息、主動富邦台灣龍耀、元大台灣50正2、力積電、台新新光金。

富邦投顧董事長陳奕光對中央社記者表示，今天台股重挫與7月17日大跌2953點有所不同。7月17日單日成交值高達新台幣1.33兆元，屬於帶量洗盤；而今天成交值縮至8094億元，顯示盤面多方僅進行防守，並未發動攻擊。

陳奕光分析，若以大盤半年線約39194點、台積電半年線約2130元推算，台股短線壓力測試的修正區間可能落在40323點至39194點之間。

針對落底訊號，陳奕光說，近期外資並未全面看壞台股，僅針對台積電進行集中提款。且台股籌碼面經歷此波快速拉回後，融資維持率減幅已超過20%，高於過去歷史平均17%的減幅，籌碼沉澱效果顯著。

陳奕光觀察，台指期與現貨正價差已從先前的250點收斂至今天持平，若後續期貨轉為逆價差，將更明確顯現底部翻轉訊號。

不過，陳奕光提醒，需留意新台幣匯率貶值幅度擴大，加上指數跌破前低觸發程式交易停損單及融資自斷賣壓，以及國際股市正經歷高估值清洗、美國30年期公債殖利率升破5%等因素，都對短期資金面形成壓力。

陳奕光表示，台股當前最重要是重新站回月線約44954點或季線約44081點，才能支撐多方拿回主導權；在重返高點之前，盤勢將維持「以時間換取空間」的擴底整理格局。

台股 外資 凱基

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