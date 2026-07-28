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台股殺盤逾2000點！法人揭三大元兇 國際恐慌、槓桿清洗、程式交易砍倉

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
半導體產業面臨沉重賣壓，亞洲股市今天全面重挫。台股受累一度下跌逾2000點，失守42000點整數關卡。記者林澔一／攝影
半導體產業面臨沉重賣壓，亞洲股市今天全面重挫。台股受累一度下跌逾2000點，失守42000點整數關卡。記者林澔一／攝影

台股今日重挫跌破高檔區間，法人分析今日逾2,000點的殺盤主要是由國際市場恐慌、槓桿籌碼清洗、程式交易連鎖砍倉所造成的短線流動性失衡，基本面與產業趨勢並未發生實質惡化，但籌碼面與技術面的修復需要時間。尤其加權指數整體維持率跌破140%，OTC指數則已跌破130%追繳關卡，部分熱門指標股更低，有利於浮額清洗，隨時存在技術性反彈契機。

針對28日台股長黑重挫，中國信託證券投顧指出，技術面上市櫃指數單日暴跌4.7%與6.8%，在技術面上屬於短線負乖離過大的恐慌洗盤，雖然指標KD與RSI進入嚴重超賣區，惟加權指數長黑摜破五月末以來的高檔區間下緣的馬奇諾防線(約42,000點)，技術性賣壓將湧現，此時技術面參考意義已不大，後續觀察指數若能在超賣區反覆構築K棒或帶量下影線並再站上五日線，才是止穩的初步訊號，亦才是分批布局的時機，而非盲目抄底或攤平。

籌碼面，外資近期在現貨市場大幅賣超，同時台指期避險空單維持高位，新台幣承壓形成股匯雙殺惡性循環，加權指數整體維持率跌破140%，OTC指數則已跌破130%追繳關卡，部分熱門指標股更低，有利於浮額清洗，隨時存在技術性反彈契機。

至於基本面，中信投顧認為台股基本面與產業趨勢，在這一波回檔中並無明顯變化，甚至維持獲利上修趨勢，目前市場平均預估台股上市企業總獲利於今明年約年增57%與28%，對應目前評價已回檔至20倍與15.6倍，屬於短線合理且長期偏低的位階。

對於操作建議，中信投顧從三面向建議，今日逾2,000點的殺盤，主要是由國際市場恐慌、槓桿籌碼清洗、程式交易連鎖砍倉所造成的短線流動性失衡，基本面與產業趨勢並未發生實質惡化，但籌碼面與技術面的修復需要時間。

第二，高點起跌至今，從原先評價面回檔，發展至技術面震盪，至今已成籌碼恐慌洗盤，市場情緒主導以致股價偏離基本面，通常是長線布局良機，惟市場回穩之前的首要任務是「存活」，恐慌重挫普跌的情況下，應積極汰弱換強降槓桿，或直接布局主被動式ETF都是不錯的選擇，但重點是靜待止穩且分批布局。

最後，整體而言，本周有FOMC利率決策會議以及多家重量級財報公布，形容本周是強颱颱風眼都不為過，市場提前下跌並非壞事，後續若觀察到「以跌止跌」或「利空不跌」時，波段低點即可能出現，但在此之前，「存活」與「時間」是基本條件。

台股 法人

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