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台股重挫2030點！寫下收盤第三大跌點 三大法人賣超1169億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
半導體產業面臨沉重賣壓，亞洲股市今天全面重挫。台股受累一度下跌逾2000點，失守42000點整數關卡。記者林澔一／攝影
半導體產業面臨沉重賣壓，亞洲股市今天全面重挫。台股受累一度下跌逾2000點，失守42000點整數關卡。記者林澔一／攝影

台股28日開低重挫，一度下探至41,565點，終場收在41,603.36點，下跌2,030.83點，跌幅4.65%，連續跌破4萬3千點、4萬2千點兩個整數關卡，但成交量並未放大太多，僅8,094.82億元，三大法人賣超1,169.39億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超875.63億元，投信買超23.53億元，自營商賣超（合計）317.3億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.26億元，自營商（避險）賣超305.04億元。

權值股今全數重挫，權王台積電（2330）跌破季線大關，也跌破7月17日大量低點2,290元，收2,280元，跌幅近3%。台達電（2308）、聯發科（2454）、聯電（2303）、欣興（3037）都打入跌停，台達電收1,580元，聯電收113.5元。

股王信驊（5274）、股后川湖（2059）都跌停，信驊收13,230元，為近期第三次跌破半年線，先前較為強勢的川湖，今日也正式跌破月線。千金股還收紅的個股僅剩貿聯-KY（3665）、祥碩（5269），相對抗跌的大立光（3008）也有超過4%的跌幅。

今日上市櫃下跌家數合計超過1,700家，跌停家數達到約97家，記憶體、被動元件、矽晶圓、部分科技權值股慘跌。記憶體中華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）等跌停，被動元件則有信昌電（6173）、華新科（2492）、國巨*（2327）、禾伸堂（3026）跌停；矽晶圓包括環球晶（6488）、合晶（6182）、台勝科（3532）都跌停。

三大法人 台股 自營商

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