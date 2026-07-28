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台股再殺2,030點 跌點寫史上第三大、季線有效跌破

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台股再殺2,030點 跌點寫史上第三大、季線有效跌破

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股示意圖。 歐新社
台股示意圖。 歐新社

儘管中東局勢暫時降溫，油價大幅下跌，但晶片股成為主要調節對象，市場對AI投資回報與供應鏈競爭格局的疑慮同步升高，韓股再度上演熔斷，盤中跌幅超過10%，日股跌幅也超過4%；台股部分，終場下跌2,030點或4.65%，跌點寫下史上第三大，僅次於7月17日的2,953點、4月7日的2,065點，今日收在41,603點，台股「有效跌破季線」，成交值8,095億元。

在熱門股表現上，台積電（2330）下跌70元或2.98%，收2,280元，而聯發科（2454）、南亞科（2408）、台達電（2308）、國巨*（2327）、聯電（2303）、欣興（3037）、景碩（3189）、華邦電（2344）、南亞收在跌停價。

施羅德投信台股投資團隊主管游秋華指出，台股這波上漲最堅實動能是來自於企業獲利成長，自去年5月起企業獲利一路上修，時間超過一年，去年底估計成長三成，至今預估約成長67%，從籌碼面來看，融資餘額已從高峰減少約10%，有利於籌碼面穩定，此外從根據歷史經驗，第3季整理機會高，第4季有作夢行情。

展望後市，待籌碼沉澱，後續回歸基本面，隨著第4季多項AI產品進入量產階段將再次帶動台股創高，至於行情能否延續取決於聯準會利率政策、AI供不應求續航力、2027年企業獲利上修幅度、國際大型AI IPO進度。

台股 台達電 韓股

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