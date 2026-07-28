國際記憶體股崩跌燒回台灣 13檔市值一上午蒸發近3,400億元

記憶體族群今（28）日幾乎整片躺平。受到三星電子、SK海力士及鎧俠股價重挫影響，台股從DRAM、Flash一路殺到控制IC與記憶體模組，旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、鈺創（5351）、愛普*（6531）及群聯（8299）等七檔盤中亮燈跌停，市場先前對記憶體缺貨、漲價的熱情，短短一天全被恐慌性賣壓蓋過。

截至今日盤中，旺宏、華邦電、南亞科、晶豪科、鈺創、愛普、群聯、威剛（3260）、創見（2451）、十銓（4967）、宜鼎（5289）、宇瞻（8271）及凌航（3135）等13檔記憶體相關股，市值合計蒸發約3,369億元。

其中，南亞科下跌43.5元至392.5元，單一公司市值就縮水約1,500億元，為族群之最；華邦電跌停至144元，市值減少約720億元；群聯跌停至1,640元，蒸發約397億元；旺宏跌停至113元，也減少約247億元。光是這四家公司，市值便合計蒸發約2,866億元，占13檔總減幅超過八成。

三星電子、SK海力士盤中跌幅一度分別擴大至13.4%及14%，鎧俠更重挫18%，韓股並因跌勢過急觸發交易限制。前一晚SanDisk已大跌11%，SK海力士ADR也跌破上市價格。

壓垮信心的另一根稻草來自中國大陸。長鑫科技掛牌首日股價暴漲，加上大陸半導體設備與記憶體產能加速擴張，市場開始擔心，若新產能比預期更快釋出，DRAM與NAND的供需缺口是否可能提前收斂。

接下來除了三星、SK海力士等國際大廠的產能規畫，旺宏下午法說釋出的報價與需求展望，也將成為判斷這波修正只是估值降溫，還是景氣預期開始轉向的重要線索。