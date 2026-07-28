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台股崩跌 還活著的族群有誰？航空股逆勢高飛

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股盤中一度重挫至41,565點，創兩個多月以來新低，下跌超過1,700點，各類股一片黑壓壓，但航空股逆勢走強，台灣虎航（6757）、華航（2610）、長榮航（2618）以及星宇航空（2646）都上漲，華航、長榮航漲逾2%，雙雙站上月線，與大盤走勢呈現強烈對比。

加權指數反攻季線失敗，並跌破7月20日低點，台積電（2330）盤中下跌逾2%，力拚守住2,300元整數關卡，不過部分科技權值股重摔，台達電（2308）重挫跌停至1,580元，聯電（2303）亮燈跌停至113.5元，欣興（3037）也摔跌停至764元。

航空族群卻逆勢走強，華航、長榮航股價都上漲逾2%，法人分析，今年暑假客運市場依舊熱絡，歐洲、美洲及日本航線維持高載客率，但在國際油價回升下，燃油成本恐侵蝕部分客運獲利。市場認為，在客運票價已處高檔下，航空貨運能否持續維持高運價、高載運率，將成為華航、長榮航空及星宇航空下半年獲利的重要關鍵。

目前航空貨運市場已提前進入開學季及年底消費旺季，航空物流業者指出，目前北美線每公斤運價約320至350元，但急單現貨價格普遍較一般運價高出三成以上，只要航空公司釋出艙位，市場幾乎立即被訂滿。

AI貨運部分，航空雙雄都不約而同指出，AI、半導體及資通訊產品仍將支撐航空貨運需求，積極爭取高價包艙及包機業務，提升整體收益。法人表示，只要AI伺服器、半導體設備及高科技產品出貨需求延續，加上跨境電商及急件市場持續活絡，貨運業務可望有效支撐航空公司整體獲利表現。

長榮航 華航 星宇航空

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