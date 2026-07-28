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日韓股重挫拖累 台股開低走低一度重挫逾2,000點跌破42,000點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股四大指數昨（27）日漲跌互見，以費城半導體指數（00830）下跌2.2%最重。加上亞股中的韓國、日本股市均重挫，拖累台股今（28）日開低走低，盤中一度大跌2,069點至41,565點，再度跌破42,000點大關。台積電（2330）盤中最低下跌80元至2,270元。

法人指出，昨日早盤市場恐慌情緒猶存，加權指數一度下跌逾680點；所幸隨後低接買盤積極湧現，帶動大盤震盪走高，終場指數僅微跌20點，收在43,634點。然而，大盤成交量大幅萎縮至7,476億元，顯示市場雖有低檔支撐，但整體追價意願依舊薄弱，觀望心態極度濃厚，盤面資金呈現明顯的防禦與避險特徵。

展望後市，法人分析，台股昨日雖拉出下影線化解破底危機，但考量量能萎縮，短線直接V型反轉上攻的機率並不高。預期加權指數短期內將於42,000至45,000點區間反覆震盪打底。操作上建議維持耐心，切勿盲目追價，可適度將資金配置於具避險屬性的防禦型標的，並靜待國際地緣政治風險進一步明朗化。

台股 美股 費城半導體

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