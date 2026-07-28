日韓股重挫拖累 台股開低走低一度重挫逾2,000點跌破42,000點

加權指數經歷回檔後反彈，看著手上的個股，你是後悔賣飛了，或是不後悔當時的決定呢？只要大跌，我收到一堆訊息，問來問去都是同一個問題：手上的股票到底該不該賣？ 雖然我無法回推你當時買進的原因，也不知道你持有的成本是多少，或是你投資到底是用閒錢還是用貸款加槓桿上去的？ 就先以「長期持有」為前提，提供你四個確認點，讓你判斷持有的股票該續抱、該停手、還是該減碼，不用拍腦袋亂猜。

2026-07-28 09:31