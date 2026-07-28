台股大盤跌破7月20日低點 台積電破季線、台達電一度重挫跌停

台股大盤搖搖欲墜，盤中重挫超過1,800點，一度下跌至41,696.71點，一天連續摜破4萬3千點、4萬2千點兩個整數關卡，同時跌破7月20日的低點41,967.75點。台積電（2330）下跌逾2%，跌破2,300元，且摔破季線；台達電（2308）一度重摔至跌停板1,580元，聯發科（2454）大跌逾9%，鴻海（2317）下跌逾4%，聯電（2303）也摜入跌停。

美股費城半導體持續下挫，下跌2.23%，再度回測前波低點，那斯達克指數下跌0.18%，一度跌破前低，輝達重挫5%，收196.51美元，市值龍頭地位讓回蘋果。因傳出輝達要幫OpenAI提供約2,500億美元的融資擔保，以租用一座大型資料中心，加劇投資人對AI產業「循環融資」的擔憂。

記憶體股賣壓沉重，SanDisk下跌11%，SK海力士ADR下跌7.5%，跌破本月在美國上市價格。日韓股重挫，韓股開盤跳空下跌，重挫逾9%，觸發熔斷；日股下跌逾4%，鎧俠大跌逾17%。另IC載板Ibiden、被動元件村田製作所都大跌超過10%，三井金屬下跌近10%。

投資人如今對於美股科技巨頭的自由現金流轉負相當敏感，由蘋果股價可看出，市場現在傾向保有大量現金，蘋果也是這波AI基建投資中，相對支出保守的公司。蘋股昨收336.9美元，創下歷史新高。

市場偏好出現變化，台股雖然是「賣鏟子」公司為主，但仍不敵賣壓，科技權值股都重挫，台積電下跌逾2%，跌破2,300元，且摔破季線；台達電一度重摔至跌停板1,580元，聯發科大跌逾9%，鴻海下跌逾4%，聯電也摜入跌停。

記憶體、被動元件更是重災區，華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）、愛普*（6531）、國巨*（2327）、日電貿（3090）、信昌電（6173）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）都跌停。