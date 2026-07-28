市場三大「鬼故事」發酵 台股早盤失守4萬2

亞股開盤重挫，台股受累，早盤一度重挫逾1800點，跌幅超過4％，一度失守42000點整數關卡，台股回檔走勢凌厲，3個交易日內就有2天重挫千點以上。亞股中又以韓股跌最慘，重挫逾8％，一度觸發熔斷。台股、韓國慘綠，與今日市場三大「鬼故事」有關。

富邦投顧重事長陳奕光指出，首先是中國大陸在 DUV自主化進程引發的市場疑慮，擔憂其對美國訂單的排擠效應；其次是長鑫科技在上海證交所掛牌上市，引發市場對記憶體產業遭中國搶占市占率的恐慌；最後則是輝達（NVIDIA）為OpenAI提供融資擔保的槓桿風險，市場擔憂其現金流可能轉負。

僅管市場情緒恐慌，但陳奕光認為這些憂慮屬過多反應，因為DUV又比EUV先進，DUV屬成熟製程，對當前高階晶片市場影響力有限；長鑫科技目前HBM佔比不高，短時間內難以威脅三星、海士力；至於輝達投資OpenAI，AI界彼此投資、合作是常態。

陳奕光認為，台股以急跌取代緩跌，有利於籌碼清洗與後續反彈，雖然不排除大盤指數回測3萬9千點的半年線支撐，但目前位置已屬相對低點。若與7月17日史上最大跌點當天相比，外資期貨空單已減約1萬口，新台幣兌美元匯率持平，市場恐慌程度已減輕。