升息陰影罩住 AI 股！台股跳水逾1,800點 42,000點保衛戰開打

美國晶片股與台指期夜盤同步走弱，台股28日開盤直接跳水，加權指數以43,221點開低後一路下探，盤中跌幅擴大至逾1,800點，一度跌破42,000點整數關卡，目前多空在4萬2千點附近激烈拉鋸。晶圓代工、IC設計、封裝測試、記憶體、半導體設備及PCB族群全面承壓。

半導體三大權值股同步重挫。台積電（2330）盤中下跌55元至2,290元，跌幅2.34%；聯發科（2454）重挫325元至3,355元，跌幅8.83%；日月光投控（3711）下跌37元至571元，跌幅6.09%。記憶體更成為重災區，華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）盤中均亮燈跌停，從上游晶圓製造一路跌到後段封測，AI供應鏈無一倖免。

AI成長股的估值，很大一部分建立在未來數年的高速成長；一旦利率升高，未來獲利折算回現在的價值就會下降，企業投入資料中心的融資成本也隨之增加。換句話說，利率愈高，市場願意替遙遠成長支付的價格就愈低，這也是AI股往往最先對升息風聲作出反應的原因。

受到油價與通膨疑慮影響，市場預期聯準會本周升息機率已由兩周前約10%升至32%；儘管多數券商仍預期利率按兵不動，但這次決策已不再被視為毫無懸念。聯準會將於7月28日至29日召開會議，政策聲明預計台灣時間30日凌晨揭曉，主席華許談話是否繼續強硬，將是台股能否止血的第一道關卡。

另一道關卡則是科技巨頭財報。微軟、Meta、亞馬遜及蘋果本周將陸續公布成績，市場看的已不只是營收和每股盈餘有沒有超標，更要檢查AI資本支出持續擴大後，自由現金流是否跟得上。

如果資本支出再創新高，現金流卻繼續惡化，晶片供應鏈恐怕很難立刻擺脫估值修正壓力；反之，若科技巨頭能證明AI投資已逐步轉化為收入與現金流，才有機會為近期遭到重擊的AI與半導體族群帶來支撐。