市場不再買單AI資本支出？輝達大跌 台股崩回4萬2千點 台積電跌破2,300元
昨日美股費城半導體持續下挫，下跌2.23%，再度回測前波低點，那斯達克指數下跌0.18%，一度跌破前低；道瓊指數收紅，相對抗跌，另台積電（2330）ADR跌1.1%。受到費半大跌影響，台指期28日早盤大跌超過1,500點，跌幅超過3%。
儘管國際油價大跌，布蘭特原油9月期貨回落至每桶90美元以下，但晶片股仍遭賣壓重擊。投資人等待微軟、亞馬遜、Meta和蘋果等大型科技股財報，市場關注科技巨頭們的自由現金流量狀況，以及資本支出是否再度調升。
美國10年期公債殖利率近日創下4.7%高點後，暫時回落至4.6%，公債價格止跌反彈，回升至先前的區間低點。美元指數仍在101元附近高檔震盪。
美股重要權值股部分，輝達重挫5%，收196.51美元，市值龍頭地位讓回蘋果。華爾街日報報導，輝達可能為 OpenAI在俄亥俄州的大型資料中心建設案提供約2,500億美元融資擔保，使投資人擔心輝達是否正在投資自己的客戶，形成循環式交易。蘋果則逆勢上漲逾1%，收336.91元，創下歷史新高。
記憶體股賣壓沉重，SanDisk下跌11%，SK海力士ADR下跌7.5%，跌破本月在美國上市價格。韓股今日開盤跳空下跌，重挫逾7%。
台股大盤指數大跌，以43,221.93點開低，早盤直接跌破4萬3千點關卡，重挫超過1,400點，台積電下跌2.77%，跌破2,300元，台達電（2308）重跌逾6%，跌破1,700元，聯發科（2454）下跌逾7%，鴻海（2317）下跌近3%。
記憶體成重災區，華邦電（2344）、南亞科（2408）、旺宏（2337）都大跌超過9%，華邦電並一度跌停亮燈，愛普*（6531）再度跌停鎖死。各類股黑壓壓，其中半導體、電腦周邊指數都大跌超過3%，光電股整體類股下跌逾4%。
回顧台股27日表現，大盤指數收在43,634.19點，下跌20.65點，跌幅0.05%，成交量來到4月7日以來新低量，僅7,176.86億元，三大法人賣超0.96億元。
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