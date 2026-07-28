台股大跌...台積電、績優股也該停損？專家拆解基本面4關鍵：別拿他人情緒當賣點

加權指數經歷回檔後反彈，看著手上的個股，你是後悔賣飛了，或是不後悔當時的決定呢？只要大跌，我收到一堆訊息，問來問去都是同一個問題：手上的股票到底該不該賣？

雖然我無法回推你當時買進的原因，也不知道你持有的成本是多少，或是你投資到底是用閒錢還是用貸款加槓桿上去的？

就先以「長期持有」為前提，提供你四個確認點，讓你判斷持有的股票該續抱、該停手、還是該減碼，不用拍腦袋亂猜。

先講結論，長線部位看的是公司有沒有壞掉，跟股價跌多少沒有關係，也跟買低賣高做波段的邏輯不一樣。

聽起來很簡單，但市場上絕大多數人跌多就慌，慌了就想砍，忘了當初是多麼看好手中持股。

這次台積電7月16日開完法說會，繳出史上最強成績單，毛利率、EPS、單季營收全部創歷史新高，展望也很敢給。

隔天工廠一樣在跑，客戶一樣排隊排到明年，股價跟著大盤一起重挫，那就只有一個東西在這天變了，就是市場的情緒。所以你用股價當賣出訊號，等於也把別人的情緒納入參考。

補充一下，以股價做判斷本身不是不行，但這是動能派的事：比起基本面，能漲的就是好股票，漲不動就賣掉，這一派一樣可以賺錢。

但如果是以動能派作為買進依據，那賣出也應該以動能派為基準，而不是看動能買進，停損停利卻參考基本面。

還有一個更根本的差別，公司的基本面是一季更新一次的東西，價格是每一秒都在跳的東西，拿每秒都在跳的數字，去檢查一季才動一次的邏輯，你得到的只會是雜訊。

不否認，確實有高手可以並列參考基本面與技術面資訊來彈性調整，但大多數投資人都不是高手，所以建議固定一派就好。

個股基本面該看哪4個燈號？

判斷個股基本面該看：①毛利率水位與趨勢 ②管理層指引 ③客戶與競爭結構 ④當初買進理由是否還在。

四項全過關才算健康。基本面可以解讀公司本身的競爭力，以下逐一拆解這四個燈號怎麼看。

燈號一：毛利率下滑代表什麼？

毛利率是公司競爭力最誠實的數字，下滑代表產品被追平或開始殺價搶單。單季下滑可能是正常波動，連續數季下滑才是真的惡化。

查詢方式：【個股頁面】➝【基本財報】➝【財報三率】，在玩股網可以一次查到毛利率、營業利益率與稅前稅後淨利率，這個一季確認一次就好。

看的時候注意兩件事：先與同業相比，第二個是趨勢方向。

單季下滑，可能只是產品組合或匯率這類正常波動。但如果看到連著幾季往下的連續性，而且公司給的解釋每一季都換一套，這種才叫真的惡化。

燈號二：為什麼公司指引下修比財報難看更嚴重？

財報是過去式數據，指引是管理層對未來的判斷。指引下修等於公司親口承認未來會更差，比單季數字難看更嚴重。

財報已經是過去式的數據，但指引是公司對未來下的判斷，而且公司內部看訂單的能見度，比你我清楚太多了。單季難看可能只是一次性因素，但指引下修等於管理層親口承認，未來會比他們原本想的還差。

反過來，指引守得住甚至還調高的，就算單季偶爾有點雜音，公司自己看到的方向還沒壞，你也就不用這麼擔心。

不過，這就要看公司長期的信用如何，畢竟有些老闆比較愛畫大餅，有些老闆則是吃了誠實豆沙包，可以再校正一下，調整參考性的方向。

燈號三：什麼是轉單警訊？

轉單警訊指最大客戶占比持續下滑，或訂單被分給第二供應商。這類訊號通常比毛利率反映更早，但不會直接寫在財報上。

上市櫃公司會衰敗，很少是自己爛掉，通常是被客戶跟對手一起做掉的。

要觀察的訊號有兩種：一種是大客戶的動向，財報會揭露客戶集中度，如果最大客戶的佔比一直往下掉，或是新聞開始出現客戶把訂單分給第二供應商，這就是轉單的前兆。

另一種是競爭力被追平的訊號，像是對手的產品規格追上來了，或是原本你獨家的技術人家也做出來，報價就會開始殺。

這往往是最早亮起來的警示燈，不過這當然不會直接寫在公司財報，要靠產業新聞跟法說會的問答去拼湊做功課。

真正反映在毛利率上，通常已經過了好幾季了。

燈號四：買進理由消失該怎麼判斷？

若當初買進理由是「聽別人說會漲」，這種持股寫不出明確理由本身就是警訊，代表沒有客觀依據支撐續抱決定。

買進跟持有動機消失了，當然也就沒有必要繼續抱。這是最重要、也最多人答不出來的一個。

很多人卡在這一關，是因為當初買的理由其實叫做「聽別人說會漲」。如果你手上有這種持股，趁這次把理由補寫清楚，真的寫不出來的，這件事本身就是一個警訊。

你買的是現在的基本面 還是未來的預期？

一併提醒你，現在有些個股，市場已經在用2028，甚至2029年的預期獲利幫它算估值了。

這是兩三年後的獲利，中間要經過多少變數，這種泡泡吹得非常大，你要非常小心。

用兩三年後的獲利算估值，意思是就算最樂觀的劇本全部成真，三年後的完美劇本你今天已經把錢付清了，所以市場共識只要下修一點點，跌下來的部分跟基本面無關，跌的是想像，也就是本益比，而本益比過高的泡泡破掉的速度，比基本面惡化快十倍。

我不點名任何股票，你自己檢查就好，把第四個燈號問得更直接一點：你買它，買的是它現在賺的錢，還是三年後的想像？

如果誠實的答案是後者，你要知道，它的估值根本沒有建立在現在的基本面上，所以遇到整體盤勢開始修正的時候，想像破滅的跌幅就會非常恐怖。

多頭時候靠吹泡泡，但遇到市場開始修正，傳統會先殺這種股票，老話說「多頭重勢，空頭重質」就是這個意思。

四個燈號管的是單一持股該不該留、該不該加碼，但中短期的股價變化它無能為力。

就像台積電，即使四顆燈號全過關，股價照樣可以一天跌7%，這個7%你受不受得了，是設計投資組合的問題，燈號幫不了你。

個股基本面出現警訊該怎麼處理？

全過關就續抱不理會股價；黃燈代表警訊初現，停止加碼並提高複查頻率；紅燈確認惡化，分批減碼，不因捨不得而抱。

紀律的意思，就是不管當下的價格讓你多捨不得，都要有明確的行動方針。

你可以檢查這三件事：第一，列出長期持股的四個燈號檢查項：毛利率趨勢、法說會更新時間、當初買進理由。

第二，定好複查節奏，每季財報或法說會後一週內檢查一次就夠了，不用天天盯股價。

第三，記住兩條紀律：燈號沒亮，不因為跌就賣；燈號亮了，不因為捨不得就抱。

或者說直接就改成用動能派的判斷方法，單純用價格決定，跌破支撐就出掉。

動能派是小賺小賠，不容易有數倍獲利，但也不會因為看錯就一次重傷，因為反正跌破停損就會出掉。

基本面就是做得好就可以翻好幾倍，但也有可能被基本面騙，或是因為基本面變化慢，所以股價跌很深了才出掉。

為什麼指數ETF不用像個股一樣檢查基本面？

指數有汰弱留強機制，弱公司被踢出、強公司被納入，等於永遠抱著當下最強的一批公司；個股沒有這個機制，衰敗了不會自動被替換。

美股指數過去50年漲了超過100倍。

但你把成分股拆開來看會發現，這50年裡面，有40%的企業，股價至少掉了七成以上，大部分都回不去了，直接破產下市也有。那100倍成長是誰創造的？是其中7%的企業創造的。

也就是說，指數漲100倍的同時，絕大多數個股其實在衰敗，或是持續平庸。

指數能一直創新高，靠的是自我汰換，弱的踢出去，強的加進來，你抱著指數，等於永遠抱著當下最強的一批公司。

指數可以無腦抱、可以逢低加碼，起碼現階段台股美股指數都還滿穩健的，台股五年後不敢說，但美股指數起碼接下來很長一陣子也都是可以預期會繼續創高。

所以你買像是0050、S&P 500、Nasdaq這種指數，因為有汰弱留強的機制在保護你，可以越跌越買，未來基本上會創高，逢低買進的會賺更多；但是抱個股，沒有機制保護你，所以個股才需要這四個燈號幫你把關。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：台股一恐慌，連台積電也會忍痛砍在阿呆谷？筆記4檢查點、3動作，這次別再含淚出場