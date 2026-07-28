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中東局勢緩和美股走勢分歧 投顧：台股技術面弱勢整理

中央社／ 台北28日電

中東緊張局勢緩和，美股收盤走勢分歧，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.07%。投顧指出，台股目前技術面、籌碼面皆為弱勢整理期，本週開始進入美國科技股財報週，台股重要大型股法人說明會也陸續登場，預期台股短期將在10日線約44231點附近震盪。

美國與伊朗暫停交火並重啟談判，使中東地區局勢有所緩和之際，華爾街股市主要指數27日收盤漲跌互見，道瓊工業指數揚升262.83點或0.51%，收52210.08點；標準普爾500指數微漲1.20點或0.02%，收7413.18點；科技股為主的那斯達克指數小跌43.74點或0.18%，收24932.08點；費城半導體指數下挫264.01點或2.23%，收11554.88點。

台股27日量縮震盪，盤中挫跌逾680點後守穩43000點關卡，並由台積電、記憶體、光通訊族群低檔反彈，金融、生技族群勁揚，加權指數終場跌點收斂為下跌20點，收在43634.19點，拉出逾600點長下影線，暫現支撐力道。

三大法人27日合計賣超台股新台幣0.96億元，其中自營商賣超78.57億元；投信賣超2.79億元，終結連23買；外資及陸資買超80.4億元，同時調節台積電2662張、連4賣。

產業訊息部分，低軌衛星與毫米波通訊元件廠昇達科技公布自結上半年合併營收19.22億元，續創同期歷史新高，年增70%；基本每股盈餘8.15元，不但超越去年上半年的3.27元，也超越去年全年的7.83元。

知名餐飲集團饗賓餐旅與欣雄天然氣等2家公司27日送件申請股票上市，不含創新板在內，分別成為今年第12家和第13家國內公司申請股票上市。

美股 中東 台股

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