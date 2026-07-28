台積電ADR跌1.1% 較台北交易溢價罕見縮至個位數

台積電ADR周一下跌1.1%，收在399.09美元，較台北交易溢價縮為9.7%，近兩年罕見跌回個位數區間。

美國股市周一漲跌互見。美國暫停對伊朗空襲，國際油價大跌，原本有利市場氣氛，但晶片股遭賣壓重擊，抵銷利多。投資人一方面等待微軟、亞馬遜、Meta 和蘋果等大型科技股財報，另一方面也愈來愈質疑 AI 資本支出能否支撐目前評價。

道瓊工業指數上漲 262.83 點，漲幅 0.5%，收 52,210.08 點；標普 500 指數小漲 1.20 點，漲幅 0.02%，收 7,413.18 點；那斯達克綜合指數下跌 43.74 點，跌幅 0.2%，收 24,932.08 點。

晶片股成為拖累大盤的主因。費城半導體指數下跌 2.2%，延續近日頹勢，已較 6 月 22 日歷史收盤高點回落 21%，但今年來仍上漲 63%。周一費半所有成分股都收在各自 50 日均線下方，為 2025 年 4 月以來首見。

輝達大跌 5%，收在196.51 美元，市值龍頭地位讓回蘋果。華爾街日報報導，輝達可能為 OpenAI 在俄亥俄州的大型資料中心建設案提供約 2,500 億美元融資擔保，使投資人擔心輝達是否正在投資自己的客戶，形成循環式交易。相關 AI 基礎設施交易潛在規模可能超過 7,500 億美元，也推升輝達債務違約保護成本。

台灣加權股價指數周一微跌20.65點，收在43,634.19點。台積電（2330）平盤收在2,350元。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM US 2,577.28 -1.07 2,350.00 9.67

日月光投控 ASX US 590.09 -0.79 608.00 -2.95

聯電 UMC US 123.22 -2.05 126.00 -2.21

中華電 CHT US 139.10 +0.77 140.50 -0.99