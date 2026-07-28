環球晶爆違約交割1,103萬

櫃買指數昨（27）日上漲0.1%收378.09點，但櫃買中心接獲證券商第一嘉義及國泰台中通報，矽晶圓千金股環球晶（6488）爆出1,103萬元違約交割，這是今年來櫃買市場第11起違約交割案。

環球晶昨日上漲35元收在1,065元，漲幅3.4%，但之前連續二個交易日下跌，而且23日甚至跌停。昨日盤後傳出鉅額違約交割消息，以23日收盤價1,120元推算，違約金額1,103萬元，約當9.8張。

依櫃買中心公告，上櫃公司昨日違約交割金額買進、賣出合計總金額為2,767.4萬元，買進、賣出相抵後金額則為373.4萬元。

今年來櫃買市場傳出違約交割的都是熱門族群如光通訊、PCB／CCL、IC設計、記憶體等，今年第一起違約交割是環宇-KY（4991），1月15日發生1,072.1萬元違約交割。聯亞（3081）是第二起，4月14日發生6,889.5萬元違約交割。4月21日、22日金居（8358）是第三、四起，累計違約金額1.34億元。

4月27日穩懋（3105）、信驊（5274）是第五、六起，分別爆出9,669.6萬、3,283.5萬元違約交割。4月28日穩懋是第七起，再爆8,669.7萬元違約交割，累計違約金額達1.83億元。6月9日群聯（8299）是第八起，違約交割金額2,284萬元。6月12日旺矽（6223）是第九起，違約交割金額1,207萬元。7月15日台燿（6274）是第十起，違約交割金額2,101萬元。