聽新聞
0:00 / 0:00

環球晶爆違約交割1,103萬

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買指數昨（27）日上漲0.1%收378.09點，但櫃買中心接獲證券商第一嘉義及國泰台中通報，矽晶圓千金股環球晶（6488）爆出1,103萬元違約交割，這是今年來櫃買市場第11起違約交割案。

環球晶昨日上漲35元收在1,065元，漲幅3.4%，但之前連續二個交易日下跌，而且23日甚至跌停。昨日盤後傳出鉅額違約交割消息，以23日收盤價1,120元推算，違約金額1,103萬元，約當9.8張。

依櫃買中心公告，上櫃公司昨日違約交割金額買進、賣出合計總金額為2,767.4萬元，買進、賣出相抵後金額則為373.4萬元。

今年來櫃買市場傳出違約交割的都是熱門族群如光通訊、PCB／CCL、IC設計、記憶體等，今年第一起違約交割是環宇-KY（4991），1月15日發生1,072.1萬元違約交割。聯亞（3081）是第二起，4月14日發生6,889.5萬元違約交割。4月21日、22日金居（8358）是第三、四起，累計違約金額1.34億元。

4月27日穩懋（3105）、信驊（5274）是第五、六起，分別爆出9,669.6萬、3,283.5萬元違約交割。4月28日穩懋是第七起，再爆8,669.7萬元違約交割，累計違約金額達1.83億元。6月9日群聯（8299）是第八起，違約交割金額2,284萬元。6月12日旺矽（6223）是第九起，違約交割金額1,207萬元。7月15日台燿（6274）是第十起，違約交割金額2,101萬元。

櫃買中心 環球晶

延伸閱讀

環球晶違約交割1103萬 今年櫃買第11起達揭露標準案件

被動元件還在跌 這幾檔高檔反轉以來都已腰斬

四貸同堂慎防融資斷頭 法人：高槓桿成台股最大風險

外資今年來賣超台股1.6兆元

相關新聞

台股外資轉買大盤震盪 投資人靜待聯準會FOMC利率決議

費半指數與台指期夜盤上周五疲弱，衝擊台股昨（27）日低檔劇烈震盪，近午盤指數觸底後，隨外資轉賣為買、買超80.4億元，市場搶短買盤也大舉挺進，拉動指數上演先蹲後跳、神級V轉走勢。台股終場僅小跌20點、收43,634點，成交量7,476億元，呈「價跌量縮」格局。

台股三資點火聚焦權值股 匯市本周觀察三重點

台股昨（27）日盤中一度重挫685點、來到42,969點，跌破43K大關。隨外資、壽險、主力等三大買盤進場點火包括台積電等權值股，指數跌點逐步收斂，由低點至收盤拉升了664點。

環球晶爆違約交割1,103萬

櫃買指數昨（27）日上漲0.1%收378.09點，但櫃買中心接獲證券商第一嘉義及國泰台中通報，矽晶圓千金股環球晶爆出1,103萬元違約交割，這是今年來櫃買市場第11起違約交割案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。