台股三資點火聚焦權值股 匯市本周觀察三重點

台股昨（27）日盤中一度重挫685點、來到42,969點，跌破43K大關。隨外資、壽險、主力等三大買盤進場點火包括台積電等權值股，指數跌點逐步收斂，由低點至收盤拉升了664點。

新台幣兌美元昨天也由貶翻升，早盤新台幣一度偏弱，不過，午後外資轉趨匯入，帶動匯價由貶翻升，終場收在32.305元，較前一交易日升值5.3分，升幅0.16%，成交金額20.72億美元。

匯銀人士指出，本周匯市有三大觀察重點。首先是外資在台股交易的買賣超情形；其次為地緣政治變化，若避險情緒升溫，可能推升美元需求；第三是包含美國、英國和日本央行在內等貨幣政策與官員談話，若市場對利率路徑預期出現變化，可能牽動美元及亞幣走勢。在多重因素交互影響下，預期短線新台幣仍將維持區間偏弱震盪。

台股昨天日量縮收跌，但留下超過650點的下影線。其中，外資、投信、八大公股行庫對於台股站在買方，尤其外資由賣轉買，買超80.4億元最具指標性意義。

根據昨日盤後資料交叉比對分析，昨日外資買超金額雖不高，買盤卻集中在產業指標股，如買超最多是晶圓代工廠聯電（2303），高達52.8億元，再來是塑化股南亞（1303）32.4億元，第三高則是IC封測頎邦（6147）31.1億元。

此外，外資單日買超逾10億元的還有被動元件指標股國巨*28.8億元、面板股群創26.7億元、電信股中華電19.03億元、電源供應器台達電15.5億元、HDI板華通11.8億元。

至於買超金額在5億元之上有穩懋、南電、長榮航、台灣大、強茂、創意、樺漢、遠傳、緯創、永豐金、瑞昱、萬潤、群聯、台中銀。

市場主力買盤，則聚焦台積電、聯發科、鴻海等。其中包括市場大戶聚集地的元大總公司、主力大戶的國票敦北與兆豐大同、法人主力聞名的國泰敦南等，均不約而同地買超台積電；國泰敦南、兆豐大同、還有以當沖客知名的富邦台北等，均聚焦聯發科；竹科幫、富邦台北、部分虎尾幫買盤等，則點火鴻海。