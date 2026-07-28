台股外資轉買大盤震盪 投資人靜待聯準會FOMC利率決議

費半指數與台指期夜盤上周五疲弱，衝擊台股昨（27）日低檔劇烈震盪，近午盤指數觸底後，隨外資轉賣為買、買超80.4億元，市場搶短買盤也大舉挺進，拉動指數上演先蹲後跳、神級V轉走勢。台股終場僅小跌20點、收43,634點，成交量7,476億元，呈「價跌量縮」格局。

展望後市，法人指出，市場靜待30日聯準會FOMC利率決議，雖然昨日台股日K已收腳、留下影線，預示短線行情有機會跌深反彈，不過若今日指數不漲反跌，則台股將「有效跌破季線」，行情下探7月20日低點41,967點的機率將大增加，因此今日台股表現將相當關鍵。

昨日盤面上，19大類股中，以玻陶股漲2.2%最強勢，其他如生醫、水泥、金融等也都漲逾1%；族群中，以記憶體、再生晶圓、生技、航空等表現亮眼。權值股方面，台積電（2330）收平盤、聯發科（2454）及台達電（2308）則跌逾1.6%，日月光投控（3711）小跌0.8%，而鴻海（2317）成功翻紅。

至於千金股族群，萬潤、竑騰亮燈漲停，川湖漲逾6.9%、藥華藥漲逾5.2%，反觀聯友金屬-創打入跌停、創新服務跌幅逾8.3%，至於南電、弘塑、雍智科技、昇達科、宜鼎、竹陞科技、貿聯-KY跌幅則在2%以上。千金股維持46檔不變。

三大法人進出方面，昨日共計買超台股6.64億元，由賣轉買。其中外資買超80.4億元，由賣轉買；投信買超4.81億元，連24買、累計買超2,524.9億元；自營商賣超78.56億元，連二賣、累計賣超190億元。八大公股行庫低檔護持，買超0.5億元，連二買。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、群益投顧董事長蔡明彥看法，買盤靜待微軟等雲端服務供應商（CSP）財報、聯準會FOMC、中東戰局等變化，短線抱持謹慎態度。不過，國際油價走跌下，有利於反彈，預料本周指數區間將介於42,000點至46,000點，若能在周三前站回季線之上，有利於行情反攻。

法人建議，操作上，台股上檔均線壓力仍重且量能退潮，短線須儘速補量重回5日線與季線之上，才有利多方延續反彈攻勢。