韭菜翻車！這次是矽晶圓千金股環球晶爆出1,103萬元違約交割

櫃買指數27日尾盤演出黑翻紅上漲0.1%收378.09點，但櫃買中心接獲證券商第一嘉義及國泰台中通報，矽晶圓千金股環球晶（6488）爆出1,103萬元違約交割，這是今年來櫃買市場第11起違約交割案。

環球晶今日上漲35元收在1,065元，漲幅3.4%，但之前已經連續二個交易日下跌，而且23日甚至跌停作收。今日盤後傳出鉅額違約交割消息，以23日收盤價1,120元推算，違約金額1,103萬元，約當9.8張。

依櫃買中心公告，上櫃公司今日違約交割金額買進、賣出合計總金額為2,767.4萬元，買進、賣出相抵後金額則為373.4萬元。

今年來櫃買市場傳出違約交割的都是熱門族群如光通訊、PCB／CCL、IC設計、記憶體等，也有不少是千金股，除了環宇-KY（4991）、金居（8358）、穩懋（3105）以外，包括聯亞（3081）、信驊（5274）、穩懋、群聯（8299）、旺矽（6223）、台燿（6274）、環球晶都是千金股。今年來櫃買市場累計11起違約交割金額已達4.97億元，單一個股違約交割金額最高是金居，4月21日、22日累計違約交割金額達1.34億元。