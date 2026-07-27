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就市論勢／記憶體股 中長線看俏

經濟日報／ 台新臺灣半導體30 ETF投資團隊

盤勢分析

上周包括半導體在內的美國科技股表現疲軟，投資人對於AI巨額資本支出能否帶來足夠回報，感到懷疑。

雖然金融市場對半導體不埋單，但半導體產業利多消息卻頻頻出現，包括美韓科技巨頭，包括輝達、博通、與三星電子、SK海力士等，合組AI大聯盟，兩國科技巨頭剛敲定9,500億美元的AI合作，該協議顯示在AI半導體需求中，HBM、先進製程與封裝需求的長期能見度暢旺。

全球AI基建浪潮下，半導體關鍵零組件短缺，記憶體扮演AI新瓶頸，儘管7月以來，台記憶體股受韓股泡沫去槓桿化承壓，中長線資金仍看好記憶體AI存儲股漲價題材，預期本波DRAM、NAND報價上升循環，至少延續至2027上半年。

投資建議

整體AI零組件缺貨潮，正從主流大零件轉往小零件靠攏，且缺貨種類從高階轉向中低階機種，顯示AI帶動整體電子股產值倍數成長，遠比市場想像大得多，第3季市場震盪階段反而提供股價修正後檢視基本面良機。

半導體 SK海力士 輝達

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