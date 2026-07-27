國泰證 AI服務升級

隨著生成式AI快速發展，金融服務正從數位化邁向智慧化，投資人面對日益龐大的市場資訊，需要的不只是資訊本身，而是在對的時間獲得與自身投資相關、具參考價值的內容。

國泰證券自2026年全面啟動「AI驅動轉型計畫」，以客戶需求為核心，深化AI創新布局，將生成式AI融入投資人每日投資旅程，主動理解客戶需求，協助客戶更有效率掌握市場脈動、降低資訊判讀負擔，打造即時、個人化且有溫度的智慧投資體驗，朝「投資人首選AI券商」願景邁進。

國泰證券觀察，證券服務正從過去的客戶自主交易平台，轉型為主動理解客戶使用情境的智能金融服務平台。國泰證券以貼近客戶日常投資情境出發，今年推出「AI庫存管家」與「AI台股投資日報」兩大應用服務，從盤中提醒延伸到盤後總結，融入客戶投資旅程，精準輔助客戶決策。

「AI庫存管家」於盤中時段，運用AI技術偵測客戶整體持股變化、波動較大持股與相關新聞摘要，透過國泰證券App主動推播個人化提醒，自今年1月上線以來，庫存管家的推播開啟率高於一般推播開啟率近20倍、開啟推播後App當日登入率逾95%，更有超過98%的使用者認為該服務對掌握市場狀況有實質幫助。

為了串起客戶投資旅程的關鍵節點，國泰證券今年4月推出「AI台股投資日報」，協助客戶從海量資訊中找到定海神針；為超過160萬名持有台股庫存的客戶於盤後提供AI自動生成的投資日報，涵蓋每日市場趨勢總結、客戶持有之個股看盤重點與重大訊息，並透過AI新聞快訊分析市場情緒與討論熱度，協助客戶掌握當日市場動態與自身庫存狀況，以利投資決策輔助。

國泰證券持續推出AI創新應用，如「AI線上調額」智慧服務，從投資決策輔助，到交易體驗與作業流程優化，逐步將AI技術落實於客戶交易的環節中。未來，將兼顧客戶權益與風險控管，深化AI技術落實於投資場景，發展高度個人化的投資服務體驗，積極擘劃AI應用場景，致力打造投資人可信賴的智能金融服務平台。