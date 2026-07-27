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英特爾擴張速度有限、對台積電供應鏈影響小 美銀及瑞銀看好13檔台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

英特爾（Intel）公布財報之後，美林及瑞銀證券都發布亞太半導體報告指出，AI帶動伺服器CPU需求強勁，嘉惠供應鏈ODM、載板、插槽、記憶體及封裝廠商，個人電腦（PC）需求則持續承壓，看好台積電（2330）、緯穎（6669）等13檔台股。

美銀指出，英特爾擴張速度有限，因此對台積電生態系影響有限。美銀看好具備較高獲利品質的半導體公司 (台積電、日月光投控（3711）、聯發科（2454）) 及設備供應商( 致茂（2360）、萬潤（6187）)。這些公司的獲利持續上修，且估值並不貴，股價表現仍落後。

瑞銀指出，英特爾第2季營收與毛利率明顯優於市場預期，管理階層預期伺服器 CPU 將持續雙位數成長至 2028 年。另外，超微（AMD）預期，AI基礎建設將持續推動CPU與GPU 的需求比重逐步接近1：1。

英特爾認為資料中心將整合舊伺服器至效能更高的新型多核心伺服器，有利於傳統伺服器比重高的ODM廠。瑞銀指出，緯穎一般伺服器占比約 50%，英業達（2356）約 30%，因此受惠最多，其次是廣達（2382）約20%、鴻海（2317）約10%，預期將帶動營業利益與獲利上行。另外，嘉澤（3533）的一般伺服器比重約40%，主要供應CPU與DDR5 插槽；欣興（3037）則是載板供應商，同樣能受惠。

瑞銀認為，英特爾的後段產能不會影響台積電的高效能運算（HPC）業務，台積電仍是超微、安謀（Arm）（ARM）CPU的主要供應商。聯電（2303）持續與英特爾合作12奈米鰭式場效電晶體（FinFET），並可能拓展至 3 奈米。另外，信驊（5274）同樣受惠於一般伺服器需求提高。

英特爾 瑞銀 台積電

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