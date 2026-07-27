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企業併購論壇 交流熱絡

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所近日舉辦「企業併購實戰論壇」，圖左至右依序為保瑞藥業董座盛保熙、台灣產業創生平台創辦人暨董座黃日燦、證交所總經理李愛玲、佳世達董座陳其宏。證交所／提供
證交所近日舉辦「企業併購實戰論壇」，圖左至右依序為保瑞藥業董座盛保熙、台灣產業創生平台創辦人暨董座黃日燦、證交所總經理李愛玲、佳世達董座陳其宏。證交所／提供

臺灣證券交易所為助力上市公司掌握全球產業重組趨勢，善用資本市場籌資工具及併購策略推動企業價值成長，近日於台北寒舍艾美酒店舉辦「企業併購實戰論壇」，聚焦企業如何透過策略性併購強化核心競爭力、拓展國際市場及提升企業價值。

論壇邀請台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦、保瑞藥業（6472）董事長盛保熙，及佳世達科技（2352）董事長陳其宏等三位具有豐富併購實務經驗之專家領袖進行分享，吸引近百位上市公司董事長、總經理及高階經理人參與，現場交流熱烈。

證交所總經理李愛玲指出，目前上市公司總市值達140兆元，日均成交值突破1兆元，展現資本市場充沛流動性與穩健韌性，持續為企業創新發展與成長提供堅實後盾。證交所今年進一步推出「提升企業價值計畫2.0」，協助上市公司精進公司治理、深化永續經營及提升資本配置效率，全方位提升企業價值與國際競爭力。

李愛玲強調，面對全球企業透過併購加速轉型升級的趨勢，上市公司應積極掌握產業變革契機，重視資本配置效率、善用資本市場籌資功能及併購策略，快速整合技術、人才與市場資源，擴大全球布局，打造更多具國際競爭力的世界級企業。

黃日燦以「掌握併購全景：從概念構思到價值落地」為題揭開序幕。首先回顧台灣產業發展歷程，分析全球產業變局下所面臨的挑戰與契機，進一步剖析企業升級轉型所需的新思維與策略，並以「雙腳並用」理念，鼓勵企業兼顧內部成長與外部併購，雙軌推動企業成長，另透過多起國內指標性併購案例，深入說明企業重視併購的原因及成功推動併購的關鍵要素。

第二場演講由盛保熙以「市值成長關鍵密碼：保瑞國際併購之路」為題進行分享。他指出，良性併購可達成企業快速成長的目的，並以保瑞打造CDMO「一站式服務」發展策略為例，歸納成功併購的三大要素，包括明確目標做好充分準備、重視盡職調查，以及聚焦執行成效與展現高度執行力。

第三場演講由陳其宏主講「佳世達科技創新與經營策略，以併購打造大艦隊強韌生態系」，分享佳世達集團面對地緣政治、大陸供應鏈威脅及純代工低利競爭等內外部挑戰，啟動「十年價值轉型」，以既有代工與品牌事業的「有機成長」穩固自身免疫力；並透過「無機成長」積極進行大艦隊式併購，將佳世達打造為資源整合平台。

上市公司 資本市場 陳其宏

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