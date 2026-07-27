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超微推新品 台鏈動起來 微星、華碩等忙出貨

經濟日報／ 記者蕭君暉吳凱中／台北報導
超微（AMD）日前亮相最新MD EPYC 9006系列伺服器CPU，台灣品牌及代工廠動起來。超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者鐘惠玲/攝影
超微（AMD）日前亮相最新MD EPYC 9006系列伺服器CPU，台灣品牌及代工廠動起來。超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者鐘惠玲/攝影

超微AMD）日前亮相最新MD EPYC 9006系列伺服器CPU，台灣品牌及代工廠動起來。微星（2377）、華碩、技嘉、神達等相關廠商紛紛推出支援全新平台的伺服器。

工業電腦（IPC）廠加速布局AI市場，研華、威強電等亦推出支援AMD新品，鎖定伺服器、機器人等應用。

微星發表搭載第六代超微（AMD） EPYC伺服器處理器的全新伺服器平台陣容，透過SP7與SP8平台架構，協助資料中心因應AI、雲端、高效能運算、虛擬化與關鍵業務工作負載的現代化需求。

今年個人電腦（PC）產業受到漲價效應衝擊，導致出貨量下滑，微星衝刺AI伺服器等非PC業務來提升營運表現。微星董事長徐祥之前表示，微星積極衝刺AI伺服器等非PC業務以提升營運表現，在AI伺服器、AIOT及車載等領域皆取得不錯的進展，期望藉由新產品線加速成長來彌補DIY市場的衰退缺口。

包含華碩、技嘉旗下技鋼科技、神達子公司神雲科技、和碩等廠商衝刺AI伺服器業務，先後公布支援超微新平台伺服器，鎖定代理式AI（Agentic AI）需求。技嘉指出，第一批伺服器將於11月與超微同步開始出貨，另一波將在明年3月出貨。

此外，工業電腦（IPC）廠加速布局AI市場，研華、威強電等亦推出支援AMD新品，鎖定伺服器、機器人等應用。研華發表搭新一代AI與邊緣運算伺服器平台。威強電、磐儀、廣積則鎖定機器人、醫療及工業自動化市場，推出相關AI解決方案。威強電展示全新NANO-X100 4吋單板電腦及其邊緣AI推論應用，為具備邊緣AI推論能力的自主移動機器人（AMR）控制器提供精巧的嵌入式運算平台。

超微 AMD 神達

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