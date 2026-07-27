四貸同堂慎防融資斷頭 法人：高槓桿成台股最大風險

台灣半導體等高科技產業，在全球人工智慧（AI）趨勢中位居製造發展的「震央」核心位置。基本面題材在資金狂潮推升下，台股指數短短6個月大漲達19255點；雖然科技業的產業榮景持續吸引資金投入台股，但技術面乖離過大及籌碼面的槓桿風險拉升，若資金控管失當，恐引發多殺多的融資斷頭風險。

輝達執行長黃仁勳今年6月在GTC Taipei全球媒體問答中強調，台積電、日月光、緯創、鴻海等台廠，都在美國進行巨大的投資，「所做出的貢獻令人讚嘆」；但這並不會改變「台灣在製造業上非常出色」的事實，特別是科技製造業，「這裡就是生態系的震央，是這一切的起點」。

台股在全球AI熱潮帶動下，迎來史詩級的多頭行情，許多民眾甚至利用融資槓桿，包括房貸、信用貸款、車貸，加上股票融資，放大投資倍率，「四貸同堂」成為熱門現象。法人提醒，高槓桿助漲也助跌，一旦市場行情反轉，投資人失去風險意識，恐引發系統性崩潰風險，呼籲投資人量力而為。

富邦投顧董事長陳奕光分析，大家擔心AI熱潮出現泡沫，但目前看起來，AI狂牛勢不可擋，隨著美國AI基礎建設持續擴增，帶動台灣AI相關的半導體、設備、零組件廠商業績暴衝，成為推升股價的助力。

他指出，根據中經院7月底最新公布的經濟預測，大幅上修台灣今年GDP成長率至10.35%，較今年4月提出的前一次預測上修3.13個百分點，突破雙位數成長。中經院也預估，今年台灣出口金額有望突破9000億美元，年增幅高達50%，為支撐今年經濟成長的主要動能。

陳奕光認為，台股這波上漲背後有強大基本面支撐，不是泡沫，但「高槓桿已成為股市最大風險」。他預言，這波台股行情終結，可能不是產業衰退所引發，而是籌碼面的融資及借貸槓桿大增形成「多殺多」。

「四貸同堂」是今年以來台灣財經圈新創的流行語，形容部分民眾為搶搭台股多頭列車，透過房貸、房屋增貸或理財型房貸，再加上信用貸款、車貸或信用卡分期等多重借貸工具，用融資買進股票或進一步質押借款再投入股市，把財務槓桿開到極限，以追求獲利極大化。

法人表示，過去幾年台股持續大漲，引發民眾FOMO錯失恐懼症（FOMO，Fear of Missing Out），認為靠薪水存錢太慢，借錢投資才能暴富，許多人賺到錢後，槓桿愈開愈大。高槓桿威力驚人，多頭時可帶來助漲效果，但一旦行情反轉，高槓桿也會助跌，甚至引發系統性崩潰風險。

陳奕光觀察，台灣上市公司融資餘額，從2025年4月美國宣布對等關稅的低點約新台幣2000億元出頭，到今年7月初最高衝上6300億元，足足增加2倍；如果相較去年底的3434億元，今年以來成長逾8成。雖然最近有稍微下降，但仍維持5800億元附近高檔水準。

在大盤融資維持率方面，7月20日最低跌到143.49%，一度逼近130%追繳令的斷頭邊緣，對照2025年底166.7%，或今年5月的高點185.03%，融資維持率皆明顯下降。

另外，觀察券商不限用途借貸也快速成長。2026年5月底股票借貸張數已躍升至596.6萬張，ETF張數增至914.9萬張；以市價的6成推估，整體券商不限用途的借貸金額從2025年底的4909億元，成長至2026年6月初的7435億元，淨增加約5成。

而隨著行情動盪，部分投資人遇拉回搶短的操作方式，也造成近期台股違約交割頻傳，累積今年以來台股違約交割金額已達約75億元。

陳奕光以韓股為例，韓國今年5月底開放約16檔連結三星電子、SK海力士等熱門個股的2倍槓桿ETF，短短時間大量吸金，引發韓股暴漲暴跌，近期高達9次發生熔斷。

韓國KOSPI指數從去年底約4214點，到今年6月中旬最高衝上9385點，短短半年上漲超過1倍，成為全球最強股市；近期在產業基本面沒有重大利空反轉的情況下，韓國從高檔反轉向下，上週指數最低殺落至6516點，短短1個月從高點回檔約3成，符合空頭定義。

陳奕光認為，韓股現在是全球股市的「金絲雀」（指市場危機或經濟轉折的早期示警指標），雖然台股沒有個股槓桿型ETF，情況相對可控，但台股同樣有高槓桿問題，投資人仍需提防全球股市去槓桿的風潮蔓延。