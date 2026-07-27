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投信終結連23買超台股 外資連4賣台積電

中央社／ 台北27日電
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股量縮震盪下跌20.65點收43634.19點，三大法人合計賣超新台幣0.96億元，其中自營商賣超78.57億元，投信賣超2.79億元，終結連23買，外資及陸資反手買超80.4億元。外資加碼群創、聯電等，調節台積電2662張，連4賣。

在台指期淨部位，三大法人淨空單增加2533口至2697口，其中外資淨空單增加2439口至7萬8699口。

觀察外資買超個股排行，根據台灣證券交易所統計，外資加碼群創、聯電各約5.65萬張與4.31萬張，敲進台中銀和台企銀各2.45萬張和2.11萬張，加碼逾萬張的股票包括長榮航、南亞、主動群益科技創新（00992A）、中鋼、台泥、合庫金、中纖、永豐金、中華電、三商壽、主動統一台股增長（00981A）、華航等。

相較之下，外資今天減碼逾萬張的個股，僅至上、華邦電、漢翔這3檔。外資今天調節台積電2662張，連4賣。

台新投顧總經理黃文清指出，台股後續觀察外資布局台股動向，是否持續買超，觀察台股能否重返季線約44036點之上。

觀察人工智慧AI產業趨勢，黃文清表示，從已知法人說明會訊息分析，產業長期成長性趨勢不變，部分投資人對於大廠資本支出回報以及現金流的疑慮，只是投資時程間的落差。

對於美伊再度暫緩衝突後談判進展，黃文清指出，市場持續觀望正式最終結果，期間訊息反覆，牽動美股及台股走勢持續震盪整理。

本週美國聯邦準備理事會（Fed）將召開利率決策會議，黃文清表示。觀察會議結論陳述內容以及對於通膨因素分析，將牽動美股動向，本週台股持續關注主要電子股法人說明會釋出最新產業景氣看法。

期貨法人分析，台股拉出616點下影線，但量能萎縮，預期加權指數短線在42000至45000點區間震盪打底，靜待國際地緣政治風險明朗化。

外資 台股 台積電

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