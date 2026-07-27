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量價榜漲勢最強的記憶體 外資卻不買單？大賣華邦電逾萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

台股27日開低，一度跌破4萬3千點，終場收在43,634.19點，下跌20.65點，跌幅0.05%，成交量僅7,176.86億元。以成交量、成交值來看，漲勢比較強勁的族群為記憶體，南亞科（2408）上漲逾8%，華邦電（2344）漲逾3%，但外資僅小買南亞科75張、更大賣華邦電約1萬張。

今日成交量前十名為群創（3481）、群益臺灣加權正2（00685L）、聯電（2303）、主動統一升級50（00403A）、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50反1（00632R）、主動統一台股增長（00981A）、友達（2409）、主動中信台灣收益（00406A）、華邦電。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、國巨*（2327）、南亞科、聯發科（2454）、聯電、緯創（3231）、華邦電、群創、臻鼎-KY（4958）、台達電（2308）。觀察量價排行榜，上漲的僅有正二ETF、記憶體，其中記憶體漲勢較強。

但觀察法人籌碼，外資僅買超南亞科75張，投信買超174張；外資更逆勢大賣華邦電10,620張，投信小買149張。

長鑫科技（688825）周一在上海科創板掛牌，首日大漲 470%，報每股人民幣49.5元，總市值達3.31兆元（約新台幣15.81兆元），一舉超越工商銀行，成為A股市值最高的上市公司。

「長鑫存儲」是長鑫一直以來對外官方稱謂，是大陸最大 DRAM 製造商，也是全球第四大 DRAM 業者，按2025年第4季DRAM銷售額統計，長鑫科技的全球市占為7.67%。

台股記憶體股早盤下跌，但尾盤出現買盤拉抬，由黑翻紅，南亞科大漲逾8%，收436元，華邦電收160元，上漲逾3%。

近日記憶體模組廠宇瞻（8271）舉行法說會指出，國際記憶體原廠持續將產能優先配置於HBM、LPDDR5及DDR5等高階產品，一般DRAM及NAND Flash供給持續受到排擠，下半年DRAM將呈現「極度稀缺」，企業級SSD及NAND Flash同步面臨缺貨與漲價壓力。

執行長張家騉表示，DDR4方面，三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）及美光（Micron）陸續淡出DDR4市場，市場定價權逐步轉向台灣，由南亞科依市場供需主導價格走勢。目前AI基礎建設帶動記憶體產業進入新一波結構性成長循環，DRAM供給持續吃緊，現階段仍看不到供需反轉跡象，供需緊俏情況估至少延續至2027年中。

華邦電 外資 友達

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