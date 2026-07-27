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亞股震盪劇烈 日股高股息、商社題材成避風港

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
日本商社指數與日本大盤指數本益比。資料來源：Bloomberg 統計至7/21
日本商社指數與日本大盤指數本益比。資料來源：Bloomberg 統計至7/21

費城半導體指數上周五重挫逾4%，不過27日亞股表現相對有撐。韓國KOSPI指數及日經225指數開高後震盪走低，盤中跌幅約1%；台股開盤同步走弱，但低檔買盤進場承接，展現一定支撐力道。另一方面，日本東證指數（TOPIX）逆勢上漲，顯示日股整體表現仍具韌性。

法人表示，地緣政治風險持續干擾市場情緒，加上本周聯準會（Fed）將召開聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議，市場觀望氣氛濃厚，導致股市波動加劇。不過，在企業獲利及經濟基本面尚未明顯轉弱的情況下，投資人仍可利用震盪拉回時分批布局。

在台掛牌的原型日本ETF今日漲跌互見，受惠於日本低估值族群再度受到市場關注，中信日經高股息（00956）、復華日本龍頭（00949）及野村日本動能高息（00972）盤中漲幅皆超過1%；富邦日本（00645）、國泰日本不動產（009817）、野村日本東證（009812）及中信日本商社（00955）等也同步走揚。

中信日本商社（00955）經理人辛忠駿表示，今年日本五大商社平均本益比一度由15.9倍上升至19.8倍，近期隨股價修正回落至17倍左右，不僅低於今年平均水準，也較日本大型權值股更具估值優勢，顯示整體評價已回歸合理區間。

基本面方面，五大商社2025財年獲利表現皆優於公司原先設定目標，大和證券亦預估2026財年獲利仍可維持成長趨勢。在獲利動能持續支撐下，目前商社族群的投資吸引力正進一步提升。

中國信託投信表示，對五大商社未來展望仍維持正向看法，資源開發、電力基礎建設以及提高股東回饋等題材，皆持續提供成長支撐。近期股價整理主要受到市場風格輪動影響，但隨著全球電力基礎建設升級與AI需求持續擴張，鐵礦、銅礦及化肥等相關產業有望維持強勁表現，進一步帶動商社核心業務成長動能延續。

中國信託投信指出，近期日股資金高度集中於半導體及AI概念股，相較之下，商社族群評價仍處於相對低檔。在類股輪動快速的市場環境下，低估值標的往往更容易吸引資金回流，不僅具備補漲潛力，也擁有評價修復空間，值得投資人持續關注。

日股 高股息 Fed

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