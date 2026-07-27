台股出現4月7日以來新低量 三大法人賣超0.96億元

台股27日開低，一度跌破4萬3千點，下探至42,969.48點，午盤後買盤進駐，但仍未能收紅，終場收在43,634.19點，下跌20.65點，跌幅0.05%，成交量來到4月7日以來新低量，僅7,176.86億元，三大法人賣超0.96億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超80.4億元，投信賣超2.79億元，自營商賣超（合計）78.57億元，其中自營商（自行買賣）賣超4.42億元，自營商（避險）賣超74.15億元。

大盤指數仍在季線以下震盪，台積電（2330）收平盤2,350元，台達電（2308）一度跌破1,700元，收1,755元，下跌1.68%；聯發科（2454）收3,680元，下跌1.87%。

記憶體族群午盤後由黑翻紅，南亞科（2408）股價急拉，大漲逾8%，收436元，華邦電（2344）收160元，上漲逾3%。矽光子/CPO概念股部分個股維持上周漲勢，其中華星光（4979）出量收復月線，上漲逾5%，漲勢最強。今日光學類股也有表現，先進光（3362）、聯一光（3441）、佳凌（4976）漲停，大立光（3008）、揚明光（3504）上漲逾4%，但整體而言，沒有特定類股或族群有足夠的漲勢。

被動元件股一度慘跌，午盤後多檔個股出現拉抬，華容（5328）收漲停，信昌電（6173）最後一盤急拉，以大漲9.7%作收，收181元；華新科（2492）小跌0.73%，收272元，國巨*（2327）收625元，下跌2.65%。

高價股部分，資金回流至台積電設備供應鏈，萬潤（6187）、竑騰（7751）攻漲停，其他表現較為強勢的有川湖（2059）、大立光、藥華藥（6446）。