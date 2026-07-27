記憶體光通訊反彈 台股量縮下跌20點留616點下影線

美伊衝突有和緩跡象，國際油價回落，日韓股市翻紅，台股今天量縮震盪，盤中挫跌逾680點後守穩43000點關卡，並由台積電、記憶體、光通訊族群低檔反彈，金融、生技族群勁揚，台股終場跌點收斂為下跌20點，拉出616.44點長下影線，暫現支撐力道。

加權指數終場下挫20.65點，收在43634.19點，跌幅0.05%，成交值萎縮至新台幣7176.86億元，創4月8日以來單日低量。電子指數下跌0.14%，金融指數揚升1.45%；代表中小型股的櫃買OTC指數翻紅上漲0.12%。

晶圓代工龍頭台積電終場收平盤2350元，守住季線2344元支撐。其他電子權值股聯發科收3680元，下跌1.87%；台達電收1755元，下跌1.68%；鴻海翻紅收253元，漲0.2%；日月光投控收608元跌0.82%，聯電收126元跌1.56%。

被動元件一線大廠國巨收625元、跌2.65%，華新科收272元、跌0.73%，禾伸堂打開跌停收在585元、跌8.59%。記憶體族群南亞科今天強勢反彈，終場收436元、大漲8.7%，華邦電收160元、漲3.56%；光通訊族群聯亞、波若威、華星光、IET-KY表現強勢。

國際油價隨美伊衝突有和緩跡象而回檔，台塑四寶股價回落，台塑、南亞跌逾1%，台化收65元、挫跌3.7%，台塑化收77.9元，重挫9.2%。

股價超過千元的高價股漲跌互見，萬潤今天攻上漲停1035元，高力跌破千元關卡，高價股維持「46千金」。

台新投顧總經理黃文清指出，台股從7月開始走勢震盪整理，儘管主要電子權值股法人說明會財報數據佳，但這段期間台股仍「利多不漲」，市場反而放大反應部分利空因素；此外，韓股波動劇烈，也牽動台股走勢。

展望台股後市，黃文清表示，台股止穩訊號要看3大因素，包括韓股、台股電子權值族群要回穩，以及外資賣超規模減少，才有機會看到台股明顯回升訊號。黃文清指出，本週關注焦點包括美台科技電子指標股超級財報週、美伊在中東局勢變化及美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果。